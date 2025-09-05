cele mai bune documentare din lume, selectate pentru astra film festival

Într-o perioadă marcată de războaie, manipulare informațională și ascensiunea extremismului, ediția Astra Film Festival 2025 (Sibiu, 17-26 octombrie) oferă publicului doza necesară de film documentar din acest an și ocazia de a înțelege complexitatea și pericolele nevăzute ale lumii în care trăim, de a găsi soluții și a acționa corect. Selecția oficială AFF2025 este încă o dovadă a forței pe care o deține cinemaul documentar, aceea de a identifica, a explora și a expune pe ecran chestiuni esențiale ale lumii actuale.

Organizatorii propun o selecție de peste 70 de documentare din toată lumea, adică tot atâtea ferestre către universul uman, care oferă fiecărui spectator șansa unor profunde reflecții existențiale. 65 dintre acestea sunt premiere mondiale, internaționale, europene sau naționale. Găsiți selecția completă aici: https://astrafilm.ro/competitie/

„Filmul documentar rămâne o sursă de luciditate și de adevăr, iar festivalul oferă o ocazie să ne adunăm și să vedem poveștile care contează, și putem reflecta împreună, să ne înarmăm cu înțelegerea profundă a lumii care ne înconjoară”, afirmă Dumitru Budrala, director-fondator al Astra Film Festival.

Filmele din selecția oficială AFF2025 concurează în cinci secțiuni competiționale: România, Europa de Est, Voci Emergente, DocSchool și, noutate acestei ediții, DocShorts. totdată, ele au fost grupate în 9 secțiuni tematice: „Femeie/Mamă – Cu ce preț?”, „#Occident – o privire critica, Fețele dictaturii, Pe ambele părți ale baricadei sângeroase, Criza masculinității, Arta – ca unealtă de autoexplorare și vindecare, Noul val al extremei drepte, Cum devii adult, cum devii părinte?, Când presa devine fabrică de știri false.

Se pot cumpăra deja abonament în regim early bird, aici: https://astrafilm.ro/tickets/

Extinsă la nouă zile, incluzând două weekenduri, ediția din acest an este una-record. Iar două treimi din filme vor putea fi vizionate online pe tot teritoriul României, timp de două săptămâni, imediat după Gala de premiere. Organizatorii vor să le ofere astfel spectatorilor ocazia de a explora în profunzime una dintre cele mai consistente selecții din istoria de 32 de ani a festivalului.

Și în acest an continuă festivalul favorit al copiilor si adolescenților, Astra Film Junior, cel mai complex program de educație prin film documentar. Programul pentru industria de film documentar este prezentat la Sibiu în parteneriat cu Ex Oriente. Vor participa zeci de profesioniști din Europa, având și o puternică dimensiune studențească, prin participarea unor studenți selectați de la universități din Europa (DocStudentHub, organizat în parteneriat cu UNATC).