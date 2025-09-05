Guvernul a aprobat în ședința de vineri un proiect care vizează modificarea Codului Silvic și stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, care vor permite reorganizarea Romsilva.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, prin modificarea adusă Codului Silvic, se creează temeiul legal pentru organizarea și funcționarea, precum și măsurile de reorganizare a Romsilva, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Adoptarea actului normativ este justificată de necesitatea corectării cadrului juridic existent pentru implementarea corespunzătoare a Jalonului 24 din Planul Naţional de Redresare și Reziliență al României.
Totodată, actul normativ creează premisele unei gestionări durabile ale fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Romsilva, transmite Guvernul.
Ultima oră
- CSU Sibiu și-a aflat programul meciurilor. Începe campionatul în deplasare 8 minute ago
- Nouă inițiativă în Mediaș: jocuri, educație și activități interactive pentru copii 59 de minute ago
- Codul Silvic, schimbat! Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva o oră ago
- Noi detalii despre accidentul de la Copșa Mică: un medieșean a murit o oră ago
- Sibiul trăiește un weekend incendiar: Olarii invadează Piața Mare, Backyard la Bastionul ”Soldisch” și Noaptea Muzeelor la Sate, atracțiile principale o oră ago