codul silvic, schimbat! guvernul a aprobat reorganizarea romsilva

Guvernul a aprobat în ședința de vineri un proiect care vizează modificarea Codului Silvic și stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, care vor permite reorganizarea Romsilva.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prin modificarea adusă Codului Silvic, se creează temeiul legal pentru organizarea și funcționarea, precum și măsurile de reorganizare a Romsilva, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Adoptarea actului normativ este justificată de necesitatea corectării cadrului juridic existent pentru implementarea corespunzătoare a Jalonului 24 din Planul Naţional de Redresare și Reziliență al României.

Totodată, actul normativ creează premisele unei gestionări durabile ale fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Romsilva, transmite Guvernul.