csu sibiu și-a aflat programul meciurilor. începe campionatul în deplasare

Federația Română de Baschet a anunțat vineri regulamentul Ligii Naționale sezonul 20225-2026, dar și programul sezonului regular al competiției.
Cum se știe, campioana U-BT Cluj va intra direct în play-off, urmând să ocupe locul 8, fără a avea avantajul meciurilor decisive pe teren propriu.
Astfel, sezonul regular va avea la start 15 echipe, iar primele șapte clasate vor merge în play-off, unde sistemul rămâne neschimbat, cu sistemul cel mai bun din cinci meciuri. De asemenea, începând cu stagiunea 2025/26, primele șase echipe din Liga Națională vor avea drept de participare în cupele europene FIBA.
Cum se știa de ceva timp, Federația de Baschet a anunțat oficial că se va juca obligatoriu cu doi jucători români pe teren la fiecare meci. Dacă abaterea se constată în timpul jocului, la prima situație echipa vinovată va fi sancționată cu greșeală tehnică la antrenor. Dacă, în același joc, aceeași echipă încalcă din nou regula jucătorilor români, aceasta va pierde partida respectivă prin forfait tehnic. Dacă încălcarea regulii se constată după încheierea jocului, iar FR Baschet este sesizată în maximum 24 de ore, echipa vinovată va fi sancționată cu forfait tehnic, pierzând jocul cu 2-0 dar păstrând un punct în clasament.
Practic, jucătorii români par minusul din lotul lui CSU în acest sezon, soluțiile de valoare fiind reduse.
Federația a stabilit și programul sezonului regular, care a fost anunțat de siteul Pro Baschet. În prima rundă, pe 1 octombrie, Sibiul se va deplasa la Pitești, pentru disputa cu FC Argeș. Primul meci oficial în Sala Transilvania se va disputa pe 4 octombrie, când CSU va înfrunta pe Rapid București.
TUR:
Etapa 1 – 01.10.2025: FC Argeș Pitești – CSU Sibiu
Etapa 2 – 04.10.2025: CSU Sibiu – CS Rapid București
Etapa 3 – 08.10.2025: SCM U Craiova – CSU Sibiu
Etapa 4 – 11.10.2025: CSU Sibiu – CS SCM Timișoara
Etapa 5 – 18.10.2025: SCM Târgu Mureș – CSU Sibiu
Etapa 6 – 25.10.2025: CSM Petrolul Ploiești – CSU Sibiu
Etapa 7 – 01.11.2025: CSU Sibiu – CSA Steaua București
Etapa 8 – 08.11.2025: CS Dinamo București – CSU Sibiu
Etapa 9 – 15.11.2025: CSU Sibiu – CSM Galați
Etapa 10 – 21.11.2025: CSM Târgu Jiu – CSU Sibiu
Etapa 11 – 06.12.2025: CSU Sibiu stă
Etapa 12 – 13.12.2025: CSM CSU Raiffeisen Oradea – CSU Sibiu
Etapa 13 – 20.12.2025: CSU Sibiu – CS Vâlcea 1924
Etapa 14 – 29.12.2025: CSO Voluntari – CSU Sibiu
Etapa 15 – 04.01.2026: CSU Sibiu – CSM Corona Brașov
RETUR
Etapa 16 – 10.01.2026: CSU Sibiu – FC Argeș Pitești
Etapa 17 – 17.01.2026: CS Rapid București – CSU Sibiu
Etapa 18 – 23.01.2026: CSU Sibiu – SCM U Craiova
Etapa 19 – 28.01.2026: CS SCM Timișoara – CSU Sibiu
Etapa 20 – 01.02.2026: CSU Sibiu – SCM Târgu Mureș
Etapa 21 – 07.02.2026: CSU Sibiu – CSM Petrolul Ploiești
Etapa 22 – 07.03.2026: CSA Steaua București – CSU Sibiu
Etapa 23 – 14.03.2026: CSU Sibiu – CS Dinamo București
Etapa 24 – 21.03.2026: CSM Galați – CSU Sibiu
Etapa 25 – 25.03.2026: CSU Sibiu – CSM Târgu Jiu
Etapa 26 – 29.03.2026: CSU Sibiu stă
Etapa 27 – 02.04.2026: CSU Sibiu – CSM CSU Raiffeisen Oradea
Etapa 28 – 07.04.2026: CS Vâlcea 1924 – CSU Sibiu
Etapa 29 – 14.04.2026: CSU Sibiu – CSO Voluntari
Etapa 30 – 18.04.2026: CSM Corona Brașov – CSU Sibiu
PLAY – OFF / PLAY-OUT
TUR I – 24 si 26.04.2026 (1 si 2); 30.04.2026 si 02.05.2026 (3 si 4); 6.05.2026 (eventual meci decisiv)
TUR II (semifinale) – 10 si 12.05.2026 (1 si 2); 16 si 18.05.2026 (3 si 4); 22.05.2026 (eventual meci decisiv)
TUR II (locuri 5-8 si 9-12) – 10.05.2026 (1); 14.05.2026 (2); 18.05.2026 (meci 3 / decisiv)
TUR III (FINALE) – 26 si 28.05.2026 (1 si 2); 1 si 3.06.2026 (3 si 4); 7.06.2026 (meci decisiv)
TUR III (locuri clasament 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14) – 23.05.2026 (1); 27.05.2026 (2); 31.05.2026 (meci decisiv 3)
