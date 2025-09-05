csu sibiu și-a aflat programul meciurilor. începe campionatul în deplasare

Federația Română de Baschet a anunțat vineri regulamentul Ligii Naționale sezonul 20225-2026, dar și programul sezonului regular al competiției.

Cum se știe, campioana U-BT Cluj va intra direct în play-off, urmând să ocupe locul 8, fără a avea avantajul meciurilor decisive pe teren propriu.

Astfel, sezonul regular va avea la start 15 echipe, iar primele șapte clasate vor merge în play-off, unde sistemul rămâne neschimbat, cu sistemul cel mai bun din cinci meciuri. De asemenea, începând cu stagiunea 2025/26, primele șase echipe din Liga Națională vor avea drept de participare în cupele europene FIBA.

Cum se știa de ceva timp, Federația de Baschet a anunțat oficial că se va juca obligatoriu cu doi jucători români pe teren la fiecare meci. Dacă abaterea se constată în timpul jocului, la prima situație echipa vinovată va fi sancționată cu greșeală tehnică la antrenor. Dacă, în același joc, aceeași echipă încalcă din nou regula jucătorilor români, aceasta va pierde partida respectivă prin forfait tehnic. Dacă încălcarea regulii se constată după încheierea jocului, iar FR Baschet este sesizată în maximum 24 de ore, echipa vinovată va fi sancționată cu forfait tehnic, pierzând jocul cu 2-0 dar păstrând un punct în clasament.

Practic, jucătorii români par minusul din lotul lui CSU în acest sezon, soluțiile de valoare fiind reduse.

Federația a stabilit și programul sezonului regular, care a fost anunțat de siteul Pro Baschet. În prima rundă, pe 1 octombrie, Sibiul se va deplasa la Pitești, pentru disputa cu FC Argeș. Primul meci oficial în Sala Transilvania se va disputa pe 4 octombrie, când CSU va înfrunta pe Rapid București.

TUR:

Etapa 1 – 01.10.2025: FC Argeș Pitești – CSU Sibiu

Etapa 2 – 04.10.2025: CSU Sibiu – CS Rapid București

Etapa 3 – 08.10.2025: SCM U Craiova – CSU Sibiu

Etapa 4 – 11.10.2025: CSU Sibiu – CS SCM Timișoara

Etapa 5 – 18.10.2025: SCM Târgu Mureș – CSU Sibiu

Etapa 6 – 25.10.2025: CSM Petrolul Ploiești – CSU Sibiu

Etapa 7 – 01.11.2025: CSU Sibiu – CSA Steaua București

Etapa 8 – 08.11.2025: CS Dinamo București – CSU Sibiu

Etapa 9 – 15.11.2025: CSU Sibiu – CSM Galați

Etapa 10 – 21.11.2025: CSM Târgu Jiu – CSU Sibiu

Etapa 11 – 06.12.2025: CSU Sibiu stă

Etapa 12 – 13.12.2025: CSM CSU Raiffeisen Oradea – CSU Sibiu

Etapa 13 – 20.12.2025: CSU Sibiu – CS Vâlcea 1924

Etapa 14 – 29.12.2025: CSO Voluntari – CSU Sibiu

Etapa 15 – 04.01.2026: CSU Sibiu – CSM Corona Brașov

RETUR

Etapa 16 – 10.01.2026: CSU Sibiu – FC Argeș Pitești

Etapa 17 – 17.01.2026: CS Rapid București – CSU Sibiu

Etapa 18 – 23.01.2026: CSU Sibiu – SCM U Craiova

Etapa 19 – 28.01.2026: CS SCM Timișoara – CSU Sibiu

Etapa 20 – 01.02.2026: CSU Sibiu – SCM Târgu Mureș

Etapa 21 – 07.02.2026: CSU Sibiu – CSM Petrolul Ploiești

Etapa 22 – 07.03.2026: CSA Steaua București – CSU Sibiu

Etapa 23 – 14.03.2026: CSU Sibiu – CS Dinamo București

Etapa 24 – 21.03.2026: CSM Galați – CSU Sibiu

Etapa 25 – 25.03.2026: CSU Sibiu – CSM Târgu Jiu

Etapa 26 – 29.03.2026: CSU Sibiu stă

Etapa 27 – 02.04.2026: CSU Sibiu – CSM CSU Raiffeisen Oradea

Etapa 28 – 07.04.2026: CS Vâlcea 1924 – CSU Sibiu

Etapa 29 – 14.04.2026: CSU Sibiu – CSO Voluntari

Etapa 30 – 18.04.2026: CSM Corona Brașov – CSU Sibiu

PLAY – OFF / PLAY-OUT

TUR I – 24 si 26.04.2026 (1 si 2); 30.04.2026 si 02.05.2026 (3 si 4); 6.05.2026 (eventual meci decisiv)

TUR II (semifinale) – 10 si 12.05.2026 (1 si 2); 16 si 18.05.2026 (3 si 4); 22.05.2026 (eventual meci decisiv)

TUR II (locuri 5-8 si 9-12) – 10.05.2026 (1); 14.05.2026 (2); 18.05.2026 (meci 3 / decisiv)

TUR III (FINALE) – 26 si 28.05.2026 (1 si 2); 1 si 3.06.2026 (3 si 4); 7.06.2026 (meci decisiv)

TUR III (locuri clasament 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14) – 23.05.2026 (1); 27.05.2026 (2); 31.05.2026 (meci decisiv 3)