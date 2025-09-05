Primăria Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, în colaborare cu Societatea Comercială DD CHIM SRL, cu sediul social în Municipiul Hunedoara, str. Eroilor, nr. 2bis, județul Hunedoara (telefon 0254224080), vă aduce la cunoștință următoarele:

În perioada 10-19.09.2023, se vor desfășura lucrări de DEZINSECȚIE (combatere țânțari) pe raza domeniului public al Municipiului Sibiu. Insecticidul utilizat în cadrul lucrărilor este Cymina Ultra în concentrație de 100 ml/Ha, insecticidul fiind avizat de către Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Produse Biocide.

Persoanele cu probleme respiratorii sau cardiace, precum și copiii, sunt rugați să nu intre în raza directă de acțiune a echipamentelor de pulverizat.

În cazul condițiilor meteo nefavorabile, termenul de executare a lucrărilor va fi prelungit/decalat.