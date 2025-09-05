două comune sibiene, zguduite de scandaluri în familie: cazuri grave de violență domestică

În primele zile ale lunii septembrie, polițiștii sibieni au intervenit în două cazuri de violență domestică, emițând ordine de protecție provizorii pentru victimele amenințărilor.

Primul incident a avut loc pe 3 septembrie, în comuna Orlat, unde o femeie de 53 de ani a sesizat că fiul său, un bărbat de 27 de ani, a amenințat-o. În urma verificărilor și a aplicării formularului de evaluare a riscului, polițiștii Secției de Poliție Rurală Orlat au constatat existența unui risc iminent pentru viața și integritatea victimei și au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele agresorului.

Al doilea caz a avut loc în comuna Hoghilag, unde o femeie de 36 de ani a reclamat că a fost amenințată de concubinul său, în vârstă de 35 de ani. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni au constatat și aici un risc iminent pentru victimă, emitând un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

Ambele situații sunt atent monitorizate de autorități pentru a asigura siguranța victimelor, iar polițiștii reamintesc că sesizarea promptă a cazurilor de violență domestică poate preveni escaladarea situațiilor periculoase.