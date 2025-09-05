educație prin joacă. 80 de copii din medii vulnerabile din iacobeni și brăteiu au învățat despre robotică și despre ce înseamnă o echipă

Alexandra ridică mingea portocalie de baschet, aproape mai mare decât ea, și o aruncă la coș. Este bucuroasă. Nu mai făcuse asta până la nouă ani ai săi. Alexandra adoră să se joace, să coloreze și să învețe lucruri noi.

„Este foarte frumos aici și mi-a plăcut în excursie”, ne spune și Ionela, de 8 ani, în timp ce frământă în mână, emoționată, o cariocă roșie. A fost la grădina zoologică din Sibiu și apoi la picnic.

Cele două fac parte dintre cei 80 de copii de clasele a III-a și a IV-a, din județul Sibiu, care au participat la taberele pe care Asociația Doobeegood, cu sprijinul Fundației Orange, le-a organizat vara aceasta în comunele Iacobeni și Brăteiu.

Noi le-am găsit la școala din Brăteiu, în timp ce, împreună cu voluntarii din programul Doobeegood Edu+, organizau jocuri educaționale în curte. Într-unul, de exemplu, copiii legați la ochi trebuiau să se deplaseze doar după indicații. Un exercițiu pentru creșterea încrederii în ceilalți și întărirea spiritului de echipă.

„Prin joc și activități practice, le deschidem orizonturile”

Asociația Doobeegood, condusă de Diana Murguleț, a apărut în 2022, odată cu criza refugiaților ucraineni, pentru că o mână de oameni buni au decis să ofere copiilor care fugeau de război un sprijin să-și continue educația.

Apoi, treptat, asociația și-a mutat activitatea și spre mediile defavorizate din județul Sibiu.

„Am început într-o comunitate de lângă Agnita, în Iacobeni, unde lucrăm cu copii între 7 și 14 ani, majoritatea romi”, a povestit Diana Murguleț pentru Ora de Sibiu.

Taberele au scopul de a stârni curiozitatea copiilor, de a-i încuraja să vină mai des la școală și să participe cu mai mult entuziasm la procesul de învățare.

În timp, echipa Doobeegood a realizat că o săptămână pe vară nu este suficientă pentru a contribui cu adevărat la o schimbare. Prin urmare, a apărut programul de meditații online, susținut tot cu voluntari, elevi de liceu care pe parcursul anului școlar lucrează individual cu copiii din comunități defavorizate.

În prezent, liceeni voluntari din Mediaș oferă meditații săptămânale la Matematică și Română pentru peste 40 de elevi.

Dar acum suntem în vacanța de vară. Când învățarea se face prin joacă. La tabăra de la Brăteiu, unde am mers și noi, copiii îmbină engleza, matematica, robotica cu sportul și artele.

„Ne dorim ca fiecare să descopere măcar o pasiune nouă. Prin joc și activități practice, le deschidem orizonturile”, ne-a explicat Diana Murguleț.

Sprijin din partea Fundației Orange România

În primii trei ani, Asociația Doobeegood a fost susținută exclusiv din donații individuale, în special din străinătate. În acest an, pentru prima dată, proiectul Doobeegood Edu+ a câștigat o finanțare și sprijin din partea Fundației Orange România, în cadrul ediției 2025 a programului „Susține un ONG”.

Banii veniți de la fundație le-au permis celor de la Doobegood să organizează taberele de la Iacobeni și Brateiu, la care participă 80 de copii, și să pregătească, pentru restul anului, ateliere de dezvoltare personală și profesională pentru copii.

„În Iacobeni am descoperit probleme grave – violență domestică, sarcini la adolescente, consum de alcool și droguri. România este plină de sate ca acesta”, mărturisește Diana Murguleț.

În aceste condiții, proiectul educațional Doobeegood Edu+, susținut de Fundația Orange, oferă copiilor din medii vulnerabile oportunitatea de a avea acces continuu la educație digitală și securitate online, contribuind astfel la reducerea decalajelor educaționale și la promovarea incluziunii sociale prin cultură.

Din cei 80 de copii de clasele a III-a și a IV-a care au participat la cele două tabere, 40 învață la Liceul Tehnologic Iacobeni și 40 la Școala Gimnazială Brateiu și Buzd. Majoritatea acestor elevi sunt de etnie romă și provin din familii cu risc crescut de sărăcie și abandon școlar.

Voluntarii – motorul proiectului

Nici un proiect nu poate funcționa fără voluntari. Mădălina, unul dintre aceștia, consideră că „este important să îi ajutăm pe copii să învețe mai bine, dar într-un mod interactiv și distractiv” și speră ca eforturile ei și ale celorlalți voluntari să aducă o schimbare reală în educație.

Rareș ajută asociația DoobeeGood de un an. Nu-i pare rău. „Nu m-am plictisit niciodată și apreciez mult asta la un voluntariat, mai ales că Diana, organizatoarea, este foarte implicată. Sunt bucuros că putem să le oferim acestor copii o altă perspectivă asupra educației și măcar o săptămână de bucurie”, ne spune entuziasmat băiatul.

Deși majoritatea voluntarilor sunt elevi de liceu din Mediaș, două Ane au venit la Brăteiu de mai departe. Una este din Timișoara, cealaltă din București. Ambele au însă ceva comun: vor să ajute copiii. Iar asta face ca distanțele să nu mai conteze.

„Provin dintr-un context defavorizat și știu cât de important este pentru copii să interacționeze cu oameni care le dau putere. Mă bucur că am putut să ajut și în afara comunității mele”, ne explică Ana din București.

Dacă-i asculți pe copiii participanți, observi că toți cei implicați, de la reprezentanții asociației Doobeegood, sprijiniți de Fundația Orange, la voluntari, și-au făcut treaba bine.

„Îmi place că ne facem prieteni, ne jucăm multe jocuri, mergem în excursii. La Sibiu am fost la Grădina Zoologică și am văzut multe animale”, s-a lăudat Eliza, de 10 ani.

Traian, de 11 ani, îi îndeamnă pe alții să vină: „Oamenii sunt respectuoși, atelierele sunt faine. Cel mai mult îmi plac roboții și mi-ar plăcea să devin judecător sau avocat.”

Doobeegood a devenit comunitate în care voluntarii și copiii cresc împreună, descoperind ce înseamnă solidaritatea, educația și speranța. „Sperăm să creștem cetățeni frumoși împreună”, spune Diana Murguleț.

Susține un ONG – 100.000 de euro pentru 10 proiecte

Fundația Orange România este o organizație non-profit care se implică în viața comunității prin realizarea de proiecte menite să aducă schimbări pozitive în viața persoanelor dezavantajate.

Programul Susține un ONG este un fond înființat în urmă cu 13 ani, care oferă finanțare pentru proiecte de filantropie propuse de angajații Orange, ce sunt ulterior dezvoltate alături de organizații non-profit. pentru ca ei să învețe să coordoneze un proiect, să învețe să caute resurse alternative de finanțare pentru proiectele în care cred, să învețe să comunice un proiect, să își dezvolte capacitatea de identificare de soluții pentru probleme sociale elementare, să crească gradul de satisfacție personală.

În 2025, au obținut finanțare și sprijin prin programul „Susține un ONG” proiectele propuse de 10 organizații neguvernamentale din România, suma totată alocată fiind de 100.000 de euro.

Vezi aici detalii despre proiectul „ Doobeegood Edu+”:

https://www.fundatiaorange.ro/doobeegood-edu-asociatia-doobeegood

Vezi aici detalii despre toate cele 10 proiecte câștigătoare: https://www.fundatiaorange.ro/programe/sustine-un-ong/

În cei 13 ani de activitate, Fundația Orange a investit peste 7,8 milioane de euro în proiecte de educație digitală pentru persoane defavorizate și în proiecte de sănătate, educație, cultură în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz, în scopul incluziunii lor sociale.

Principalele programe ale fundației sunt: „Orange Digital Center”, „Digitaliada”, „Susține un ONG”, „Lumea prin culoare și sunet”, „Solidarity FabLabs” și „Centrul Digital pentru Femei”.