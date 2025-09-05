festivalul romilor dă viață sibiului: cazane, ceaune și bijuterii lucrate ”pe viu” ca acum 100 de ani / video reportaj

O nouă ediție a Festivalului Meșteșugarilor Romi a început în Piața Mică din Sibiu, reunind zeci de artizani romi din Brăteiu și alte zone ale țării. Vizitatorii pot admira și cumpăra obiecte lucrate manual din cupru și alamă, haine tradiționale, antichități și bijuterii.

Vineri a început Festivalul Meșteșugarilor Romi, iar atmosfera este una vibrantă și autentică, cu produse artizanale realizate cu multă migală. De la ibricuri din cupru, până la cazane de rachiu, ceaune sau boluri decorative – toate sunt lucrate manual, unele chiar bătute cu ciocanul, așa cum se făcea odinioară.

„Suntem de la Brăteiu, venim an de an. Așa e tradiția la noi, la căldărari. Avem cazane, ibricuri, ceaune, toate făcute manual, aici, la fața locului. Un ibric normal pentru cafea costă 250 de lei, negociabil. E lucrat manual, bătut cu ciocanul, și durează cam 3-4 zile să fie gata”, a explicat Nicolae, unul dintre meșteșugarii prezenți la târg.

Pe lângă obiectele din metal, la standurile festivalului se găsesc și bijuterii, unele dintre ele făcute pe loc. „Lucrez de peste 30 de ani. Fac inele din argint, le personalizez pe loc. Dacă aveți materialul – argint sau aur – în maximum 10-15 minute puteți pleca cu un inel gata gravat. Meseria asta se face din tată în fiu. Noi mergeam cu căruțele și vindeam în târguri, dar în ultima vreme nu mai suntem primiți peste tot. Aici, la Sibiu, e o excepție – veneam și acum 15-20 de ani”, a spus Radu, un meșteșugar din Alexandria.

Antichitățile au și ele locul lor la festival. Elisabeta din Brăteiu a venit cu obiecte vechi și bijuterii. „Am venit și eu cu niște antichități de acasă, să fac un bănuț. Vin în fiecare an. Le dăm și mai ieftin, să putem și noi să ne luăm ceva de mâncare și ce ne trebuie acasă”, a spus Elisabeta.

Victor, tot din Brăteiu, spune că tradiția trebuie dusă mai departe. „Am venit cu obiecte din cupru și alamă, lucrate manual – de mine, de tata, de bunicul. E o meserie grea, dar frumoasă, trebuie învățată și păstrată. Totul se face manual – cu ciocanul, cu compasul, cu foarfeca – fiecare piesă e unică”, a spus tânărul.

Prețuri pentru toate buzunarele

Un ibric de cafea din cupru pornește de la 250 de lei, iar bolurile de cupru pot ajunge la 700 de lei. Bijuteriile au prețuri începând de la 10 lei, iar cele din argint, lucrate manual, pot costa între 50 și 70 de lei. Hainele tradiționale, precum rochițele, pornesc de la 80 de lei.

Festivalul Meșteșugarilor Romi de la Sibiu continuă până duminică, 7 septembrie, oferind vizitatorilor o ocazie rară de a descoperi meșteșuguri autentice, transmise din generație în generație.