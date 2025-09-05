fugar condamnat de judecătoria sibiu, prins în franța și adus în țară

Poliția Română a adus în țară, pe 3 septembrie 2025, un bărbat de 38 de ani, din Hunedoara, urmărit internațional pentru mai multe infracțiuni. Acesta era căutat pentru conducerea unui vehicul fără permis, conducerea sub influența alcoolului și lovire sau alte violențe.

Mandatul de aducere a fost emis de Judecătoria Sibiu, iar condamnarea pe numele său prevede o pedeapsă de un an, 7 luni și 20 de zile de închisoare. Bărbatul a fost adus din Franța și introdus într-o unitate de detenție pentru executarea pedepsei.

Autoritățile reamintesc că urmărirea internațională și cooperarea cu Poliția din alte state sunt parte din eforturile pentru aducerea în țară a persoanelor condamnate sau urmărite penal.