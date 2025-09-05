la loc comanda pentru copiii de la școala ”i.l. caragiale”: relocarea, amânată deocamdată

Școala Gimnazială „I. L. Caragiale” din Sibiu va intra, începând din această toamnă, într-un amplu proces de reabilitare energetică, motiv pentru care mai multe clase urmează să fie relocate în alte spații.

Școala Gimnazială „I. L. Caragiale” din Sibiu urmează să fie supusă, din toamnă, unor lucrări de reabilitare energetică. Din acest motiv, mai multe clase trebuie relocate într-un alt spațiu. Însă, până în luna noiembrie, elevii vor continua cursurile în actuala clădire a școlii, urmând ca apoi să fie mutați temporar în alte locații puse la dispoziție de autorități.

Luna trecută, Consiliul Local Sibiu aprobase închirierea unor spații în clădirea „Alma Mater” de pe strada Someșului, aflată în apropierea școlii, pentru relocarea a 15 clase de elevi, contra unei chirii lunare de 10.500 de euro. (DETALII AICI)

Totuși, această soluție a fost contestată de părinți, care s-au opus relocării elevilor în acel spațiu. În urma discuțiilor și a unor vizite pe teren, autoritățile au fost nevoite să caute alternative. „Clasele rămân pe loc până în noiembrie, pentru a permite amenajarea noilor spații din incinta stadionului și de la Școala Nr. 25. Până atunci, cursurile se vor desfășura în actuala clădire”, a declarat Constantin Dincă, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

Unde vor învăța elevii din noiembrie

Conform noii decizii, elevii vor fi redistribuiți în mai multe locații: 9 clase vor fi amenajate în incinta Stadionului Municipal, 5 clase vor fi mutate în containere speciale instalate la Școala Gimnazială Nr. 25 și o clasă va rămâne în clădirea nouă a Școlii „I. L. Caragiale”.

Lucrările de reabilitare energetică fac parte dintr-un proiect amplu de modernizare a infrastructurii educaționale din Sibiu și includ, cel mai probabil, intervenții asupra sistemelor de izolație, ferestrelor, instalațiilor de încălzire și iluminat eficient.

Citește și: Elevi de la „Caragiale”, relocați în clădirea turn de pe Someșului. Director: „Vor face ore de dimineață”