lista consilierilor locali care vor face parte din consiliile de administrație ale școlilor din sibiu

Consilierii locali care vor face parte din consiliile de administrație ale unităților de învățământ din municipiul Sibiu au fost desemnați vineri în cadrul unei ședințe extraordinare. Lista a suferit unele modificări ca urmare a comasării unor școli și grădinițe din oraș.

Din consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din oraș fac parte și reprezentanți ai consiliului local. Prin urmare, odată cu reorganizările din școli și grădinițe, a fost nevoie ca lista membrilor să sufere unele modificări. În unitățile de învățământ de stat, consiliul de administrație este organul deliberativ de conducere al unității în cauză și este constituit din 7, 9 sau 11 membrii.

„Dată fiind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2025-2026 în baza Ordinului ministrului educației și cercetării nr.5.197/2025, ca urmare a măsurilor adoptate prin Legea nr. l 41 /2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, reprezentanții partidelor politice în colaborare au nominalizat reprezentanții Consiliului Local ca membrii ai Consiliilor de administrație din unitățile de învățământ de stat și particular acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu pentru anul școlar 2025-2026, în funcție de procentul alocat numărului de membrii în consiliu local”, se arată în raportul de specialitate.

Așadar, din consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat vor face parte unul sau doi consilieri locali, după caz. De asemenea, din consiliile de administrație ale unităților de învățământ particulare acreditate din oraș va face parte un consilier local. Lista completă poate fi văzută AICI.