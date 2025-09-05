metoda inedită prin care primarul cisnădiei a testat asfaltul turnat pe o stradă din oraș / video

Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, a făcut „testul paharului” pe o stradă proaspăt asfaltată din oraș. Edilul s-a declarat mulțumit de felul în care au decurs lucrările, mai ales că acestea au fost realizate de Gospodăria Orășenească.

Strada Cetății din Cisnădie a fost reasfaltată, iar la finalul lucrărilor, primarul Mircea Orlățan a testat-o. Edilul a pus un pahar cu apă pe bordul mașinii pentru a vedea cum a fost turnat asfaltul.

„Suntem pe 5 septembrie 2025, coborâm pe strada Cetății. A fost turnat covorul asfaltic, verificăm planeitatea și observăm că lucrurile au fost realizate la standarde bune de calitate. Felicitări, Gospodăria Orășenească, firma noastră, vedem că se poate și așa vom face și pe celelalte drumuri de aici înainte în Cisnădie”, a spus primarul

Primarul spune că este mulțumit de lucrare și va continua acest test și pe viitoarele străzi modernizate. „Urmează să asfaltăm și strada Sibiului, iar în maxim 30 de zile lucrarea va fi gata. Vom merge și acolo să testăm”, a spus acesta.