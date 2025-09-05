micii pacienți de la spitalul de psihiatrie sibiu, în siguranță: lifturi moderne montate în locul celor vechi de aproape 70 de ani / video

Clădirea pentru copii a Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, unde funcționează secțiile de recuperare neuropsihomotorie, neurologie și psihiatrie pediatrică, intră într-o nouă etapă de modernizare.

Cele două ascensoare instalate în anii ’70, depășite tehnic și frecvent defecte, sunt înlocuite printr-o investiție a Consiliului Județean Sibiu în valoare de 383.775 lei (TVA inclus).

Noile lifturi – un ascensor pentru paturi și tărgi (Atlas Gigas R) și un ascensor pentru persoane (City 300) – sunt dotate cu:

tehnologie modernă, consum energetic clasa A;

sisteme automate de siguranță în caz de întrerupere a curentului;

finisaje igienice și rezistente;

monitorizare digitală 24/7 și mentenanță asigurată.

Lucrările sunt realizate etapizat, pentru a nu afecta activitatea medicală, iar până la finalul lunii ambele lifturi vor fi montate, autorizate și predate spre utilizare.

Această modernizare aduce mai multă siguranță, accesibilitate și confort atât pentru copiii internați, cât și pentru personalul medical care îi îngrijește, consolidând eforturile spitalului de a oferi servicii medicale de calitate în secția pediatrică.