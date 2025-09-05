miracol la lisabona: un german dat inițial drept mort în accidentul funicularului gloria a fost găsit în viață

Accidentul funicularului Gloria din Lisabona, produs miercuri seara și soldat cu cel puțin 16 morți și numeroși răniți, a avut un deznodământ neașteptat. Un bărbat german de 46 de ani, despre care autoritățile anunțaseră că ar fi decedat, a fost descoperit în viață într-un spital din capitala portugheză. Fiul său, un copil de trei ani, fusese salvat imediat după tragedie, în timp ce mama rămâne internată în stare gravă.

Confuzia s-a produs după ce familia fusese chemată la Institutul de Medicină Legală pentru a identifica trupul bărbatului, pe baza unor informații preliminare. Cum identificarea nu s-a confirmat, un funcționar i-a îndrumat pe apropiați către unul dintre spitalele unde erau internați răniții. Acolo l-au găsit, grav rănit, dar în viață. Poliția portugheză a confirmat ulterior situația, fără a oferi însă explicații pentru eroarea inițială.

Printre martorii tragediei se numără Antonio, un șofer de tuk-tuk, care a povestit pentru televiziunea germană RTL că a fost rugat de salvatori să preia copilul scos dintre fiarele contorsionate ale funicularului. „Era foarte speriat, plângea și striga după tatăl lui. S-a agățat de gâtul meu și nu mai voia să îmi dea drumul”, a spus acesta.

Accidentul s-a produs în jurul orei 18:00, când funicularul cobora spre Praça dos Restauradores. Vehiculul a deraiat și s-a izbit lateral de o clădire, producând o explozie de praf și panică. Printre victime se află turiști din mai multe țări, iar Ministerul german de Externe a confirmat că cetățeni germani se numără printre persoanele afectate.

Șeful poliției criminale portugheze, Luís Neves, anunțase joi că printre morți s-ar afla „probabil un cetățean german”. Informația a fost contrazisă acum de realitate, după ce bărbatul a fost identificat în viață la spital, un final fericit într-o tragedie care a zguduit atât Portugalia, cât și Germania.