mopedul necazurilor: tânăr prins fără permis și fără acte în trafic

Prins la volan fără permis și cu mopedul neînmatriculat în Ațel.

Un tânăr de 26 de ani din comuna Ațel a fost depistat de polițiștii rutieri conducând un moped fără drept și fără documentele necesare. Incidentul a avut loc pe 4 septembrie 2025, în jurul orei 20:35, pe strada Principală din localitate.

Potrivit reprezentanților Poliției, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că tânărul nu deține permis de conducere și că mopedul nu este înmatriculat sau înregistrat.

În cauză, polițiștii Secției de Poliție Rurală Mediaș au deschis un dosar de cercetare penală pentru infracțiunile de conducere a unui vehicul fără permis și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Autoritățile reamintesc că aceste fapte sunt sancționate conform Codului Penal și pot atrage pedepse severe, iar siguranța în trafic rămâne o prioritate pentru polițiști.