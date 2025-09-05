noi detalii despre accidentul de la copșa mică: un medieșean a murit

Un accident teribil a avut loc, joi, pe DN14 în apropiere de localitatea Copșa Mică. Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața. Oamenii legii fac cercetări acum pentru a stabili cum s-a produs evenimentul.

Polițiștii au stabilit, în urma cercetărilor efectuate la locul accidentului, că un șofer de 72 de ani din Mediaș, din cauze deocamdată necunoscute, a intrat pe sensul opus de mers și s-a ciocnit de un TIR, condus de un bărbat din Ilfov.

În urma impactului, medieșeanul a intrat în stop cardio-respirator, iar salvatorii au intervenit pentru a-l resuscita. Din nefericire, medicul a fost nevoit să constate decesul.

Oamenii legii așteaptă acum rezultatele necropsiei care vor determina cu exactitate cauzele morții. Deocamdată nu se știe motivul pentru care bărbatul a ajuns pe contrasens, mai ales că el nu se angajase într-o depășire. Medieșeanul era singur în mașină în momentul impactului și se îndrepta spre casă.