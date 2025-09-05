noul program tursib: ajustări pe 13 trasee din sibiu și împrejurimi

Începând cu 8 septembrie 2025, Tursib aduce modificări importante pe mai multe trasee din municipiul Sibiu. Programul de circulație va fi ajustat pentru liniile 1, 2, 12, 14, 20, 21, 114, 115, 117, 214, 510, 520 și 525, iar pentru elevi vor fi reintroduse traseele speciale E1 – E8.

Elevii beneficiază de gratuitate la transportul public, pe baza cardului Tursib, care trebuie încărcat la începutul fiecărui an școlar. Cardul poate fi reîncărcat online sau la oricare agenție Tursib. Mai multe informații despre abonamentele gratuite pentru elevi sunt disponibile aici.

Alte modificări importante:

Autobuzele de pe traseul 117 vor opri și în stația Deventer (sensul Continental → Londra);

Autobuzele de pe traseul 525 vor opri în stațiile Irmes 1 (Cornățel → Irmes) și Irmes 2 (Irmes → Cornățel).

Orarele din stații vor fi actualizate în perioada 5 – 8 septembrie 2025, iar noul program va avea mențiunea: „Program de circulație valabil începând cu data de 08/09/2025”. De asemenea, orarele de pe site-ul www.tursib.ro și din aplicația mobilă SibiuBus vor fi actualizate în seara de 7 septembrie 2025.