pas important pe autostrada sibiu–pitești: cnair a semnat oficial un nou contract

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul cu TPF Inginerie pentru Servicii de Supervizare, Proiectare și Execuție pe Secțiunea 3: Cornetu – Tigveni a Autostrăzii Sibiu – Pitești, cu o lungime de 37 km. Valoarea contractului este de 64 de milioane de lei.

Potrivit anunțului din SEAP, obiectul contractului include furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate pe durata proiectării, execuției și garanției lucrărilor. Rolul principal este urmărirea corectei utilizări a fondurilor, precum și asigurarea că antreprenorul respectă obligațiile contractuale privind durata, cantitatea, calitatea și costul lucrărilor, relatează Economedia.

La noua licitație pentru supervizare, CNAIR a primit patru oferte:

TPF Inginerie SRL (ofertant unic) Asociere EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi (lider) și THEDA MAR DESIGN Asociere EUROCERAD INTERNATIONAL (lider), INITIATIVE EXCLUSIV CONSULTING MANAGEMENT și BOTEK Asociere MGGP (lider) și MGGP ENGINEERING S.R.L., KONSENT

Anterior, în toamnă, licitația de 100 de milioane de lei pentru supervizarea lucrărilor pe cel mai lung lot al Autostrăzii Sibiu – Pitești a fost anulată, după ce cele trei oferte primite au fost descalificate și declarate neconforme.

Pentru Lotul 2 Boița – Cornetu, cu o lungime de 31 km și considerat cel mai dificil lot al autostrăzii de pe Valea Oltului, contractul de supervizare a fost semnat la începutul anului trecut cu italienii de la IRD Engineering, în valoare de 106 milioane lei.