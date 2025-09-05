radarele au făcut prăpăd la sibiu: zeci de șoferi prinși pe picior greșit în 4 ore / foto

Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au desfășurat vineri dimineață, între orele 06:00 și 10:00, o acțiune fulger pentru depistarea șoferilor care încalcă regimul legal de viteză pe drumurile din județ.

În doar patru ore, oamenii legii au identificat 88 de conducători auto care circulau cu viteză peste limita admisă, aplicând sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 21.000 de lei.

Printre aceștia, patru șoferi au rămas fără permis de conducere pentru 90 de zile, după ce au fost surprinși depășind limita legală de viteză cu mai mult de 50 km/h.

Tot în cadrul acțiunii, polițiștii au constatat o infracțiune de conducere sub influența alcoolului, iar unui alt șofer i-a fost retras certificatul de înmatriculare.

Reprezentanții IPJ Sibiu transmit că astfel de acțiuni vor continua, scopul principal fiind prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteză excesivă și creșterea siguranței în trafic.