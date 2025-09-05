revisal dispare pe 1 octombrie. reges-online intră pe scenă!

Platforma Revisal, folosită până acum pentru evidența contractelor de muncă, va fi înlocuită de REGES-ONLINE, începând cu data de 1 octombrie 2025, a anunțat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„De la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE. Este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu este nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu. Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile, dar mai ales pentru a arăta responsabilitate față de oamenii pe care îi au în grijă”, a scris oficialul, realetază Economica.net.

Noul sistem a fost aprobat de Guvernul României pe 27 martie 2025, fiind finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). REGES-ONLINE permite digitalizarea completă a procesului de gestionare a datelor privind raporturile de muncă, aducând beneficii precum acces rapid la istoricul contractelor și un control mai bun asupra evidenței salariaților.

Ministerul Muncii recomandă angajatorilor să se înregistreze în sistem înainte de termen, pentru a evita problemele de acces și eventualele sancțiuni pentru neînregistrarea contractelor în termenul legal.