s-a aprobat noua rețea școlară după comasarea unităților de învățământ din sibiu

Consilierii locali au aprobat vineri, într-o ședință extraordinară, noua rețea școlară pentru anul școlar 2025-2026 după comasarea unităților de învățământ din Sibiu.

Aleșii locali s-au întrunit în ședință extraordinară pentru a aproba modificarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2025-2026. Rețeaua a fost modificată ca urmare a comasării mai multor unități de învățământ din oraș. Unele școli și grădinițe și-au pierdut personalitatea juridică, fiind preluate în subordinea altor unități.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a transmis Primăriei, în 3 septembrie, Ordinul ministrului educației și cercetării, prin care s-a aprobat reorganizarea unităților de învățământ din oraș, hotărârea Consiliului Local fiind ultima procedură ce trebuia realizată înainte de începerea cursurilor.