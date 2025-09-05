s-a aprobat noua rețea școlară după comasarea unităților de învățământ din sibiu

Consilierii locali au aprobat vineri, într-o ședință extraordinară, noua rețea școlară pentru anul școlar 2025-2026 după comasarea unităților de învățământ din Sibiu.
Aleșii locali s-au întrunit în ședință extraordinară pentru a aproba modificarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2025-2026. Rețeaua a fost modificată ca urmare a comasării mai multor unități de învățământ din oraș. Unele școli și grădinițe și-au pierdut personalitatea juridică, fiind preluate în subordinea altor unități.
Citește și: Cum au fost comasate unitățile de învățământ din Sibiu. Lista completă
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a transmis Primăriei, în 3 septembrie, Ordinul ministrului educației și cercetării, prin care s-a aprobat reorganizarea unităților de învățământ din oraș, hotărârea Consiliului Local fiind ultima procedură ce trebuia realizată înainte de începerea cursurilor.
Ultima oră
- Teribiliștii pe trotinete, pericol public în traficul sibian. Martor: ,,Merg pe mijlocul drumului” / video 22 de minute ago
- Șapte școli și grădinițe din Sibiu nu au director adjunct. ISJ a anunțat ce se întâmplă cu ele 23 de minute ago
- La loc comanda pentru copiii de la Școala ”I.L. Caragiale”: relocarea, amânată deocamdată 38 de minute ago
- Au intrat după țigări și au ieșit în cătușe: doi tineri reținuți la Cisnădie 54 de minute ago
- The Urs și călușerii din Rășinari, alături de copiii speciali în show-ul ”Star pentru o zi’ de la Sibiu 57 de minute ago