șapte școli și grădinițe din sibiu nu au director adjunct. isj a anunțat ce se întâmplă cu ele

Șapte unități de învățământ din județul Sibiu nu au, cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, director adjunct. Posturile sunt vacante, motiv pentru care Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) urmează să facă numiri prin detașare.
În urma restructurării rețelei școlare, care a presupus comasarea unităților de învățământ ce și-au pierdut personalitatea juridică, mai multe școli și grădinițe din județ au rămas fără director adjunct. ISJ a publicat lista unităților cu posturi de conducere vacante, iar persoanele interesate și-au putut depune dosarele în vederea detașării în interesul învățământului.
Șapte unități de învățământ nu au director adjunct. Acestea se regăsesc în imaginea de mai jos:
Inspectoratul Școlar urmează să facă detașări astfel încât funcțiile să fie ocupate. Detașări în interesul învățământului s-au făcut mai făcut în ultima lună. (DETALII AICI)
