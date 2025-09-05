shopping city sibiu aduce noi surprize de back to school

Sibiu, 5 septembrie – La Shopping City Sibiu, începutul de an școlar este marcat printr-o campanie specială dedicată familiilor. Back to School nu mai înseamnă doar achiziția de rechizite, ci și oportunitatea de a transforma cumpărăturile într-o experiență completă, care aduce împreună utilul și momentele de bucurie.

În perioada 2 – 22 septembrie, vizitatorii centrului comercial pot intra în joc pentru a câștiga unul dintre cele 500 de premii memorabile, puse la dispoziție prin aplicația SPOT. Pentru a participa, este suficientă scanarea unui bon de cumpărături de minimum 200 lei în aplicație, în secțiunea „Răzuiește și câștigă”, în termen de 48 de ore de la emiterea acestuia.

La Info Point este pregătit Jocul de Memorie, unde participanții întorc pe rând plăcuțele și trebuie să găsească patru pictograme identice pentru a câștiga pe loc premiul ilustrat pe ele. Campania oferă cinci tipuri de premii, menite să transforme cumpărăturile într-o experiență inedită.

Campania „Mama compară prețurile, cei mici compară premiile” marchează începutul lunii septembrie la Shopping City Sibiu, sub umbrela Back to School. Magazinele din centrul comercial pun la dispoziție oferte atractive și colecții noi pentru școală și grădiniță, de la branduri precum Sinsay, Pepco, Half Price, Smyk, Coze, dar și de la cele două hypermarketuri din centrul comercial, care aduc în această toamnă promoții speciale.

Astfel, Shopping City Sibiu le oferă părinților posibilitatea de a găsi produse de calitate la prețuri accesibile, iar copiilor ocazia să-și dezvolte abilitățile creative și sociale.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Sibiu pot fi găsite pe site-ul oficial și pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

***

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafaţă totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România şi cea mai importantă zonă comercială din oraş, atât ca dimensiune, cât şi ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan şi respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, Reserved, Sinsay, Half Price, H&M, C&A, Deichmann, CCC, Humanic, Douglas, DM, Mohito, Cropp, House, Mizar,Triumph, Penti, Teilor, Smyk și Noriel, Lensa, Pandora sau hiperfarmacia Dr. Max.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului, cinema-ului Cineplexx și noii săli de fitness STAY FIT.

În ansamblul său, parcul comercial reuneşte un mix de retaileri reprezentativi internaţionali şi locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinaţie de shopping din oraș si împrejurimi pentru familii.

În 2021 Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel access la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul oraşului, lângă DN1 şi dispune de 1.600 locuri de parcare.