sibiu, sub asediul violenței domestice: aproape 1900 de apeluri la 112 în 8 luni!

Violența domestică rămâne una dintre cele mai grave probleme sociale, iar statisticile arată că fenomenul este departe de a fi stopat. În județul Sibiu, în primele opt luni ale anului 2025, polițiștii au fost chemați de aproape 1.900 de ori să intervină în astfel de situații.

Peste 1.800 de intervenții și sute de ordine de protecție

În perioada ianuarie – august 2025, polițiștii sibieni au intervenit la 1.888 de sesizări privind violența domestică. Cele mai multe apeluri, 1.685, au fost făcute prin numărul unic de urgență 112, iar alte 203 cazuri au fost raportate prin alte mijloace. Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, numărul intervențiilor a scăzut cu 317.

În urma evaluării riscului, în 482 de situații a fost identificat un pericol iminent pentru victime, ceea ce a dus la emiterea a 234 de ordine de protecție provizorii. Alte 234 de victime au refuzat emiterea unui astfel de ordin. Totodată, 1399 de cazuri au fost încadrate ca neprezentând risc iminent, iar în 7 situații sesizările nu s-au confirmat.

Creștere a ordinelor de protecție provizorii

Statisticile arată o creștere a numărului de ordine de protecție provizorii față de anul trecut. În perioada analizată, au fost emise 234 de ordine, față de 185 în 2024. Dintre acestea, 110 au fost transformate în ordine de protecție de către instanță.

Autorii violențelor au fost în marea majoritate bărbați – 227 de agresori majori de sex masculin, dar și 6 femei și un minor. Victimele protejate prin aceste ordine au fost în număr de 281: 207 femei, 40 de bărbați și 34 de minori.

În paralel, instanțele au emis 195 de ordine de protecție (comparativ cu 148 în 2024), dintre care 105 provenind din ordine provizorii. Cele mai multe au fost solicitate de procurori, dar și victimele au cerut protecție în numeroase situații.

507 infracțiuni în 8 luni

Violența domestică nu înseamnă doar conflicte familiale, ci deseori se transformă în fapte penale. În primele opt luni din 2025, în județul Sibiu au fost sesizate 507 infracțiuni în acest context, dintre care 228 au fost loviri și alte violențe, 72 de cazuri de abandon de familie, 72 de amenințări și 74 de fapte prevăzute de Legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie.

Cele mai multe infracțiuni s-au produs la domiciliu (304 cazuri), dar peste 200 au avut loc și în spațiul public.

Monitorizare electronică prin SIME

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu se află în etapa a II-a a proiectului pilot pentru implementarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică (SIME). În acest context, în primele opt luni din 2025 au fost aplicate 36 de măsuri de supraveghere electronică, care au presupus obligarea agresorilor de a purta brățări electronice.

În aceeași perioadă, au fost generate 188 de alerte, dintre care 59 au vizat încălcarea distanței de protecție. Ca urmare a acestor alerte, polițiștii au dispus 2 rețineri, o arestare preventivă și au constatat 7 infracțiuni.

Recomandările polițiștilor pentru victime

Polițiștii reamintesc victimelor violenței domestice pașii esențiali în caz de agresiune: apelarea imediată a numărului 112, îngrijiri medicale de urgență, obținerea certificatului medico-legal, păstrarea probelor în caz de agresiune sexuală și nealterarea locului faptei până la sosirea echipajelor.

Poliția Sibiu transmite că va continua acțiunile de prevenire și combatere a violenței domestice, iar victimele sunt încurajate să ceară sprijin, pentru că siguranța și respectul fiecărui membru al comunității reprezintă o prioritate.