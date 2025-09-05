sibiul trăiește un weekend incendiar: olarii invadează piața mare, backyard la bastionul ”soldisch” și noaptea muzeelor la sate, atracțiile principale

Sibiul devine în acest weekend scena unor evenimente spectaculoase, pentru toate gusturile și vârstele. De la festivaluri de muzică și meșteșuguri tradiționale, până la drumeții, petreceri în aer liber și expoziții de artă contemporană, orașul și împrejurimile sale oferă o paletă largă de evenimente.

Începe Târgul Olarilor, în Piața Mare

Tradiția meșteșugului românesc este celebrată în Piața Mare, unde revine Târgul Olarilor, cu zeci de expozanți din toată țara. Tot aici, vizitatorii pot achiziționa obiecte ceramice unicat și pot asista la demonstrații de lucru la roata olarului.

Gușterița Trail Run

Pentru cei mai sportivi, zona Gușterița devine punct de atracție cu ocazia Gușterița Trail Run, o competiție de alergare montană ce oferă trasee spectaculoase prin pădure și pe colinele din jurul orașului.

Programul zilei:

08:00 – 09:30: Ridicare kituri & înscrieri pentru alergătorii din afara orașului

10:00: Start Heroes Race (21 km)

10:00: Start Cross Boss (10 km)

10:30: Start Dream Team (24 km – ștafetă)

10:30: Start Sprint King & Queen (5 km)

13:00: Festivitate de premiere

14:00: Curse copii Junior Joy (500-1250 m)

Petrecere „Back in Black” la Backyard

Tot pe 6 septembrie, iubitorii de muzică electronică sunt invitați la Bastionul „Soldisch”, unde Backyard X propune un concept nou: „Back in Black”. Spre deosebire de edițiile anterioare, petrecerea are loc ziua, între orele 16:00 și 22:00, într-un cadru spectaculos, oferit de Muzeul ASTRA.

Ultima nebunie a verii la Sibiu

Seara de vineri aduce o doză de energie și distracție la Lacul Binder, unde va avea loc „The Last Summer Party”. Evenimentul este organizat de Unreal, în colaborare cu Wavez și Lacul lui Binder, și promite să fie una dintre cele mai explozive petreceri de final de sezon din Sibiu.

Festivalul Meșteșugarilor Romi, în Piața Mică

În Piața Mică, începând de vineri, 5 septembrie, se desfășoară Festivalul Meșteșugarilor Romi, un eveniment care aduce în fața publicului muzică, modă romani și demonstrații de meșteșuguri tradiționale. Festivalul este deschis între orele 9:00 și 23:00, iar începând cu ora 19:00, vor avea loc spectacole artistice și prezentări de modă. Vizitatorii vor putea cumpăra vase din cupru și alamă, antichități, bijuterii, obiecte din lemn și alte produse unicat.

Filme noi la CineGold

Pentru iubitorii de film, CineGold propune o selecție de producții noi, cu program actualizat zilnic. „Materialiștii”, „Toți o iubesc pe Touda”, „Unu la sută indian”, „Sorry, baby”, „Aventura tenișilor”, „Legenda lui Maracuda” sunt cele mai noi filme care pot fi vizionate în acest weekend la CineGold.

Noaptea Muzeelor la Sate, atracția weekend-ului

Un alt eveniment important al acestui sfârșit de săptămână este Noaptea Muzeelor la Sate, când peste opt muzee, case memoriale și biserici fortificate din județul Sibiu vor fi deschise până târziu. Este o oportunitate rară de a explora patrimoniul rural într-un context cultural și nocturn.

Drumeții în împrejurimile Sibiului

Pasionații de natură pot profita de inițiativa „Anii Drumeției”, care propune o serie de ture ghidate în împrejurimile Sibiului. Programul este ideal pentru cei care vor să descopere peisaje spectaculoase și trasee mai puțin cunoscute, într-un cadru organizat și sigur. Printre acestea se află tură de observare a păsărilor răpitoare din Dealul Gușteriței, circuit de la Cabana Bârcaciu și răsărit pe Vânătoarea lui Buteanu. Mai multe detalii se găsesc aici.

Începe și SCAF

Pe plan cultural, SCAF – Sibiu Contemporary Art Festival își deschide porțile pe 6 septembrie și continuă până în 5 octombrie. Cea de-a șasea ediție se desfășoară în patru locații emblematice ale orașului: Muzeul de Artă Contemporană Brukenthal (Str. Tribunei nr. 6), Palatul Brukenthal – sălile pentru expoziții temporare (Piața Mare nr. 4–5), Mănăstirea Ursulinelor (Str. General Magheru nr. 34–36) și Promenada Mall Sibiu (Str. Lector nr. 1–3). Tema festivalului din acest an este „Reziliența” și reunește artiști contemporani români și internaționali.

Concert de orgă la Catedrala Evanghelică

Pentru cei care preferă experiențele spirituale și muzicale, Catedrala Evanghelică găzduiește un nou concert de orgă, într-un cadru solemn și impresionant, specific acestui monument istoric de referință.

Spectacole pentru copii

Duminică, 7 septembrie, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong”, are loc premiera spectacolului „Poți și tu? Pot și eu”, în regia Irinei Crăiță-Mândră. Spectacolul, dedicat copiilor cu vârste între 2 și 5 ani, va fi prezentat în avanpremieră de la ora 11:00 și în premieră oficială de la ora 16:00.

Începe Sibiu Guitar Meeting

Unul dintre cele mai așteptate evenimente este Guitar Meeting Festival, care se desfășoară în perioada 5–7 septembrie în cadrul Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului.

Festivalul aduce împreună chitariștii comunității „Pune mâna pe chitară” și o serie de invitați speciali de marcă: Tudor Chirilă (Vama), Coiotu’ și Balauru’ (Trooper), Radu Almășan (Bosquito, Antract, Fără Zahăr), Mircea Baniciu și Mircea Vintilă. În cadrul evenimentului, participanții vor interpreta simultan șase hituri internaționale semnate de The Beatles, Metallica, Pink Floyd, Guns N’ Roses, Linkin Park și Benson Boone. Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul muzeulastra.funticket.app sau direct de la automatele de bilete aflate la intrarea principală în muzeu.