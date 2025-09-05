teribiliștii pe trotinete, pericol public în traficul sibian. martor: ,,merg pe mijlocul drumului” / video

Accidentul grav petrecut în data de 3 septembrie, pe strada Socului din Sibiu, unde un băiat de 13 ani a ajuns în comă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, a scos la iveală o problemă tot mai des discutată în oraș: siguranța trotinetiștilor.

Fostul consilier local USR, Raul Andrei Apostoiu, a reacționat public după ce a aflat că fiul său este coleg de clasă cu băiatul rănit. „Este pentru prima oară când conștientizez cu adevărat gravitatea acestei probleme. Băiatul meu este coleg cu Denis, care acum se află la spital, în comă. Situația este critică și nu mai poate fi ignorată”, spune Apostoiu.

„Chiar dacă au cască, accidentele se produc”

Apostoiu subliniază că legislația actuală le permite minorilor să circule cu trotinetele, însă realitatea arată că riscurile sunt mult prea mari. „Chiar dacă unii circulă regulamentar, cu cască și cu semnalizare, accidentele se produc. Copiii sunt teribiliști, merg pe mijlocul drumului, se dezechilibrează la denivelări și cad. Casca nu îi salvează întotdeauna. În final, ajung în spital”, atrage atenția fostul consilier.

Acesta face apel și la părinți să fie mai atenți și să ia măsuri concrete: „Poate că părinții vor realiza acum cât de mare este pericolul și le vor lua copiilor trotinetele, pentru a înțelege riscul uriaș la care se expun.”

Băiatul de 13 ani a suferit un traumatism cranio-cerebral grav și multiple leziuni. A fost operat de urgență în cursul nopții și este internat la secția de Reanimare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. „Starea lui este foarte gravă, iar prognosticul medicilor este unul rezervat”, a declarat Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al SCJU.

„Un fenomen care trebuie controlat”

Raul Andrei Apostoiu a atras atenția că numărul accidentelor cu trotinete este în creștere și a cerut autorităților să ia în serios această problemă. „Este deja un fenomen care trebuie controlat. Uitați-vă la comentariile oamenilor – nu este un caz izolat. Trebuie regândită legislația și trebuie luate măsuri, altfel vom avea tot mai multe tragedii”, a transmis acesta.

