the urs și călușerii din rășinari, alături de copiii speciali în show-ul ”star pentru o zi’ de la sibiu

Pe 27 septembrie 2025, de la ora 16:00, Sala Thalia din Sibiu va găzdui ediția a III-a a evenimentului caritabil „Star pentru o zi!”, organizat de Asociația „Împreună pentru Ștefan”. Evenimentul promite să fie plin de emoție și creativitate, punând în centrul atenției copiii și tinerii cu dizabilități.

Pe scenă vor urca atât participanții programului, cât și artiști locali și invitați speciali, oferind publicului momente de teatru, dans, modă și muzică live, rezultat al unei veri întregi de pregătiri și repetiții.

Invitatul special al evenimentului va fi The Urs, iar alături de el vor performa: Călușerii din Rășinari, membrii Asociației DOWN CER Cluj și elevii clasei de canto „Domy Music Star”, coordonați de Dominique Simionescu.

Biletele sunt disponibile pe platforma iabilet.ro, iar valoarea acestora reprezintă o donație pentru acoperirea cheltuielilor de organizare. Accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități și pentru copiii de până la 7 ani, însă numărul locurilor este limitat, motiv pentru care organizatorii recomandă rezervarea biletelor în prealabil prin formularul disponibil online.

Evenimentul „Star pentru o zi” promovează arta, solidaritatea și bucuria de a fi împreună, oferind o platformă în care participanții își pot exprima talentul și creativitatea, indiferent de limitele fizice sau sociale.