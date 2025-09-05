tir răsturnat la ruși. trafic îngreunat / foto

Un accident rutier a avut loc vineri după amiază în localitatea sibiană Ruși. Traficul rutier este îngreunat.
Potrivit primelor informații, a avut loc un eveniment rutier, iar un camion s-a răsturnat pe drum.
Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, fiind vorba doar de pagube materiale.
Traficul rutier este îngreunat.
