tir răsturnat la ruși. trafic îngreunat / foto

Un accident rutier a avut loc vineri după amiază în localitatea sibiană Ruși. Traficul rutier este îngreunat.

Potrivit primelor informații, a avut loc un eveniment rutier, iar un camion s-a răsturnat pe drum.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, fiind vorba doar de pagube materiale.

Traficul rutier este îngreunat.