accident grav pe dealul dăii. tânăr de 21 de ani rănit după ce a intrat cu mașina într-un tir

Un accident rutier grav s-a produs dimineața de 6 septembrie, pe drumul județean 106, în afara localității Daia, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un ansamblu TIR.

Potrivit informațiilor transmise de purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Isabela Brad, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Agnita – Sibiu, un tânăr în vârstă de 21 de ani, din Roșia, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un ansamblu TIR condus de un bărbat de 38 de ani, din Netuș.

„În urma impactului, șoferul autoturismului a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic. Rezultatul a indicat 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru tânărul de 21 de ani, iar pentru șoferul ansamblului TIR rezultatul a fost zero”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și luarea măsurilor legale. Traficul în zonă a fost blocat pentru mai multe zeci de minute.

La locul incidentului au intervenit și echipaje ISU Sibiu. Purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ștefan, a declarat:

„În această dimineață, un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere au intervenit de urgență pe DJ 106, în apropierea localității Daia, la un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un ansamblu TIR. În urma impactului, șoferul autoturismului, un tânăr de 21 de ani, a rămas încarcerat. După intervenția echipajelor de descarcerare, acesta a primit asistență medicală de urgență pentru multiple traumatisme și a fost transportat conștient la UPU Sibiu.”