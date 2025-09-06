adolescentul rănit grav cu trotineta la sibiu: medicii l-au operat din nou

Băiatul de 13 ani din Porumbacu de Jos, care s-a accidentat grav pe 3 septembrie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică pe strada Socului din Sibiu, se află în continuare în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

După prima intervenție chirurgicală de urgență, realizată chiar în noaptea accidentului, medicii au fost nevoiți să-l opereze din nou ieri, 5 septembrie.

Conform purtătoarei de cuvânt al SCJU Sibiu, Cristina Bălău, pacientul în vârstă de 13 ani a suferit o a doua intervenție chirurgicală în cursul zilei de 5 septembrie. În acest moment se află internat în secția ATI, în stare gravă.

Reamintim că băiatul s-a dezechilibrat în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică, a pierdut controlul direcției și a căzut puternic pe carosabil. Impactul i-a provocat un traumatism cranio-cerebral sever și multiple leziuni la nivelul membrelor și toracelui.