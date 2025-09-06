argint pentru românia: amazoanele sibiului, vicecampioane balcanice! / foto

Două sportive de la Team Bucur au câștigat medalia de argint cu naționala de echitație la Campionatul Balcanic de sărituri peste obstacole, categoria Amazoane.

Sibiencele Ramona Maria Bucur și Yara Laura Rus au făcut parte din echipa națională de echitație a României, care a participat vineri, 6 septembrie, la Balcaniada de sărituri peste obstacole desfășurată la Kovilovo-Serbia.

La această competiție au participat naționale din 7 țări. Dintre cele 4 componente ale echipei naționale a României, două sportive au fost reprezentatele lui Team Bucur: Ramona-Maria Bucur & Cupido și Yara -Laura Rus & Landino.

Ramona Bucur, soția lui Daniel Bucur este medic rezident dermatovenerolog la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, secția Dermatovenerologie.

La finalul competiției, Amazoanele au adus argintul, devenind vicecampioane balcanice după 2 manșe disputate.

Rezultatul obținut la Balcaniada din Sebia de amazoancele de la Team Bucur confirmă munca și seriozitatea acestor minunate fete.

Hipismul, considerat un sport scump, începe să prindă din ce în ce mai mult și în România, iar hipodroamele sunt din ce în ce mai populate.