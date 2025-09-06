gara de nord renovată din temelii: 46 de luni de șantier pentru cea mai mare stație feroviară a româniei

Ministerul Transporturilor a anunțat că a fost emisă Autorizația de construire pentru prima fază a lucrărilor de modernizare, consolidare și reabilitare a Gării de Nord București. Proiectul, evaluat la peste 537 milioane lei, va schimba radical cea mai mare gară din România în următorii aproape patru ani.

Lucrările vor începe cu clădirile C1 și C4, care fac parte din ansamblul istoric inaugurat în 1872. Acestea vor fi consolidate și reamenajate astfel încât să fie păstrată valoarea arhitecturală, dar în același timp să fie aduse la nivelul cerințelor actuale de siguranță și confort. Vor fi instalate sisteme moderne, se vor introduce măsuri de eficiență energetică și se vor face intervenții care să aducă gara la standardele europene.

Ministerul Transporturilor subliniază că obiectivul este transformarea Gării de Nord într-un spațiu sigur, civilizat și modern, capabil să răspundă nevoilor sutelor de mii de pasageri care o tranzitează lunar, păstrând însă respectul pentru patrimoniul istoric. Durata totală a execuției este estimată la 46 de luni, iar finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Transport 2021–2027. Gara de Nord face parte din rețeaua europeană de transport TEN-T, ceea ce îi conferă o importanță strategică pentru întreaga infrastructură feroviară a României.

Pentru sibieni, modernizarea Gării de Nord are impact direct, întrucât toate trenurile care pleacă zilnic din Sibiu au ca destinație finală această stație. Trei trenuri InterRegio asigură legătura directă: IR 1526 pleacă din Sibiu la ora 05:25 și ajunge la București la 11:20, IR 473 pleacă la 06:17 și ajunge la 12:00, iar IR 1622 pleacă la 16:35 și sosește la 22:30. Durata medie a călătoriei este de aproximativ șase ore.

Călătorii care pleacă din Sibiu spre București ajung în Gara de Nord cu trenurile InterRegio operate de CFR Călători:

IR 1526 – plecare 05:25 din Sibiu, sosire 11:20.

– plecare 05:25 din Sibiu, sosire 11:20. IR 473 – plecare 06:17, sosire 12:00.

– plecare 06:17, sosire 12:00. IR 1622 – plecare 16:35, sosire 22:30.

Durata medie a călătoriei este teoretic de aproximativ șase ore, dar de multe ori doar ora de plecare e sigură.