nu plătiți rovinieta la miezul nopții! sistemul cnair intră în pauză

În noaptea de duminică spre luni, 7 spre 8 septembrie, între orele 23:30 și 00:30, sistemul electronic prin care se emit rovinietele și peajele nu va funcționa. CNAIR a anunțat că această întrerupere este necesară pentru a actualiza baza de date cu noile tarife, stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2025.

Deși pare o simplă operațiune tehnică, vestea are un impact direct asupra șoferilor din Sibiu. Mulți dintre ei folosesc zilnic autostrada A1 pentru naveta spre Sebeș sau Deva, ori drumurile naționale care leagă județul de Brașov și Vâlcea. Fără rovinietă, riscul de a primi amendă este real, iar sumele nu sunt deloc mici.

Pentru autoturisme, tariful începe de la 3,5 euro pentru o zi și ajunge la 50 de euro pentru un an. Un camion de mare tonaj cu patru axe poate plăti 1.425 de euro pentru o rovinietă anuală. Amenzile sunt usturătoare: de la 500 de lei pentru autoturisme până la aproape 30.000 de lei pentru vehiculele grele.

Transportatorii din Sibiu, care duc zilnic marfă spre sudul și estul țării, vor fi și ei afectați de noile costuri. Pe lângă rovinietă, trecerile peste Dunăre de la Fetești – Cernavodă vor costa mai mult: 19 lei pentru autoturisme, dar 133 de lei pentru camioanele mari. Iar dacă nu achită peajul la timp, amenda poate ajunge la 2.660 de lei. La Giurgeni – Vadu Oii, sumele sunt mai mici, dar rămân o cheltuială importantă pentru firmele de transport: 16 lei pentru autoturisme și 94 de lei pentru camioane.

Și turiștii sibieni care aleg litoralul în aceste zile trebuie să fie atenți. Dacă pornesc la drum duminică seara sau luni dimineață, este recomandat să își achite rovinieta și peajul în avans, pentru a evita situațiile neplăcute la trecerea podului de la Fetești.

Pe scurt, pentru șoferii din Sibiu aceste schimbări nu sunt doar cifre într-un comunicat. Ele înseamnă mai multă grijă atunci când planifică un drum lung, o atenție sporită la plățile online și, mai ales, o presiune suplimentară pe bugetul transportatorilor și al celor care circulă frecvent în afara județului. Suspendarea de o oră a sistemului poate trece neobservată, dar noile tarife și nivelul amenzilor îi vor face pe mulți să-și calculeze de două ori cheltuielile de drum.