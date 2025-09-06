piedone anunță că își face partid politic: „am deranjat balaurii, iar hienele... ca hienele”

Fostul primar al Sectorului 5 și fost președinte al ANPC a anunțat, sâmbătă dimineață, că demisionează din PUSL – partidul fondat de Dan Voiculescu – și își va înființa propria formațiune politică.

„Am deranjat balaurii! Balaurii m-au pârât hienelor, iar hienele… ca hienele. Am planuri mai mari! Mult mai mari!”, a scris Piedone pe Facebook. Acesta spune că noul partid va fi „al cetățenilor, pentru binele și siguranța lor”.

Totodată, Piedone a ținut să clarifice zvonurile privind o posibilă candidatură la Primăria Capitalei: „NU candidez! Am răspuns de sute de ori și răspund și acum: NU candidez! Am planuri mai mari!”.

Decizia vine în contextul în care Piedone este plasat sub control judiciar de DNA, fiind acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia înainte de un control ANPC. La scurt timp după ancheta DNA, Piedone a fost demis din funcția de președinte ANPC.

Un sondaj CURS publicat în 24 august îl credita pe Cristian Popescu Piedone cu locul al treilea în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei.