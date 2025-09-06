sibiu, capitala lutului: vasele ceramice cu și fără simboluri dacice atrag sute de vizitatori, la târgul olarilor din piața mare / video foto

Sâmbătă, 6 septembrie, Piața Mare din Sibiu a devenit din nou centrul artei populare românești. Sute de vizitatori au umplut piața, atrași de cea de-a 59-a ediție a Târgului Olarilor, unde peste o sută de meșteri au prezentat creații din lut, fie în stil tradițional, fie reinterpretate modern.

Oale, ulcele, blide, căni, obiecte decorative și instrumente muzicale din ceramică au fost expuse publicului, alături de demonstrații la roata olarului și ateliere interactive pentru copii, care au avut ocazia să experimenteze modelarea și decorarea lutului.

Tehnici vechi de mii de ani, precum cele ale culturilor Vădastra sau Cucuteni, sunt aduse în fața publicului, împreună cu motive tradiționale – spirala, valul, șarpele, cocoșul, spicul de grâu –, în culorile consacrate de ocru, verde și albastru.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Organizatorii – Consiliul Județean Sibiu, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu și Complexul Național Muzeal ASTRA – anunță un program zilnic între orele 8.00 și 22.00.

Ion: simbolurile dacice, aduse în fața vizitatorilor

Printre meșterii prezenți, Ion s-a remarcat prin obiectele inspirate din simbolistica dacică:

„Astea sunt făcute de mine în porțelan, numai simboluri dacice și în serii scurte. Nu e industrie, e muncă manuală. Procesul durează o săptămână: le torn, le usuc, le glazurez, le ard o dată la 800 de grade, după care le colorez și le ard din nou la 1300 de grade. Cel mai scump produs este halba, la 70 de lei, iar cel mai ieftin sunt ceșcuțele, la 30 de lei.”

Ion spune că este singurul meșteșugar de la târg care lucrează exclusiv cu simboluri dacice și a atras mulți vizitatori curioși.

Vitalie și Victoria, din Republica Moldova: „De la 5 lei până la 1000 de lei”

Un cuplu din Republica Moldova, Vitalie și Victoria, au prezentat vase utilitare și obiecte decorative realizate manual:

„Avem produse de la 5 lei până la 1000 de lei. Cea mai valoroasă piesă este un butoi ceramic cu șase păhăruțe, folosit la servirea vinului. Totul este făcut și pictat manual, cu multă răbdare.”

Vitalie a explicat timpul necesar pentru fiecare piesă: „Ceramica nu e ușoară. De la roata olarului până la produsul final, un obiect durează minimum două săptămâni.”

Kevin: o săptămână de muncă pentru fiecare piesă

Kevin a venit cu farfurii, căni și oale de gătit, toate lucrate manual:

„Toate sunt făcute cu mâna noastră, arse la 900 de grade și pictate manual. Pentru fiecare serie lucrăm o săptămână, de dimineața până seara. Cel mai ieftin produs este paharul de țuică la 5 lei, iar cele mai mari oale de 10 litri costă 100 de lei.”

Ionel Cococi și renașterea ceramicii Vădastra

Un punct de atracție a fost Ionel Cococi, din comuna Vădastra, județul Olt, care readuce la viață ceramica neolitică veche de 7500 de ani:

„Vin din vestita comună Vădastra și particip la târgul din Sibiu cu ceramică neolitică reînviată după 7500 de ani. Din 2000, această ceramică a devenit un brand național și internațional, cu expoziții la Paris, Milano, Veneția, Bruxelles și în toate regiunile țării.”

El a prezentat vizitatorilor o piesă deosebită: „‘Familia’ – bărbatul cu capul mare, femeia cu gura mare și cornițe. Un simbol al vieții de atunci, transpus în ceramică, care încă transmite emoție.”