start în superliga sibiu. victorii pentru agnita și bradu

Superliga Sibiu, primul eșalon județean de fotbal și-a disputat sâmbătă meciurile din prima etapă a sezonului regular.

Singura echipă provenită din eșalon inferior, CS Săliște 2012 va juca miercuri, pe teren propriu, cu Păltiniș Rășinari, una din favoritele la podium. Echipa din Săliște abordează Superliga cu același lot avut sezonul trecut la Liga 5 și nu a reușit promovarea pe teren, astfel că pare printre candidatele la retrogradare.

Cel mai interesant meci al primei etape a fost la Tălmaciu, unde echipa gazdă a întâlnit pe Voința. A fost 1-1, după ce sibienii au egalat pe final.

Principala favorită la titlul județean, FC Agnita a câștigat clar pe teren propriu, scor 4-0 cu Arsenal Sibiu. Neavând două grupe de juniori, Arsenal este singura echipă care nu poate juca în play-off.

O altă pretendentă la podium, CS Bradu a câștigat în deplasare cu Interstar. FC Avrig s-a impus cu 4-2 în deplasare, cu Alma Sibiu și a sărbătorit succesul la vestiare.

Cele 10 echipe vor juca sezon regular, tur-retur, adunând 18 etape. Primele patru clasate vor intra în play-off cu punctajul înjumătățit sau cu rotunjire de 0,5, exact ca la Superliga României. Se va juca sistem tur-retur-tur, încă 9 runde, iar prima clasată în play-off va fi campioană județeană și va juca barajul de promovare la Liga 3.

Locurile 5-10 vor intra în play-out, tot cu punctajul înjumătățit. Aici se va juca sistem tur-retur, încă 10 etape, iar ultimele două clasate retrogradează direct.