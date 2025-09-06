trotinetist kamikaze, surprins cu 70 km/h printre mașini, pe calea cisnădiei/ video

La doar câteva zile după accidentul grav de pe strada Socului, unde un băiat de 13 ani a ajuns în comă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, un nou episod readuce în prim-plan problema siguranței trotinetiștilor din Sibiu.
Pe 5 septembrie, în jurul orei 18:00, un sibian a surprins imagini cu un tânăr care gonea cu 70 km/h pe Calea Cisnădiei, la volanul unei trotinete electrice.
Acest nou caz alimentează îngrijorările tot mai mari din comunitate privind lipsa de control asupra trotinetelor electrice și comportamentul inconștient al celor care le conduc.
Fostul consilier local USR, Raul Andrei Apostoiu, care a reacționat recent după accidentul copilului de 13 ani, atrage din nou atenția că legislația și măsurile actuale sunt insuficiente. „Avem încă o dovadă că fenomenul scapă de sub control. Copiii și tinerii circulă cu viteze extrem de periculoase, iar riscul de accidente grave este uriaș. Trebuie luate măsuri concrete și urgente.”
Numărul tot mai mare de incidente și imagini surprinse de sibieni ridică un semnal de alarmă pentru autorități. Martorii care surprind aceşti tineri pe trotinete cer controale mai stricte, limitări de viteză impuse prin construcția trotinetelor și campanii de responsabilizare atât pentru tineri, cât și pentru părinți.
