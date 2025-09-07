accident grav la ieșirea din sibiu. două motociclete și o mașină s-au tamponat

Un accident rutier s-a produs pe 7 septembrie, pe DJ 106A, în apropierea Muzeului ASTRA, la ieșirea din municipiul Sibiu. În coliziune au fost implicate două motociclete și un autoturism.

„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență în zona Muzeului ASTRA la ieșirea din municipiul Sibiu la un accident rutier în care a fost implicat un autoturism și două motociclete. La fața locului echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unuia dintre motocicliști, un bărbat în vârstă de 38 de ani care a suferit un traumatism la picior. Acesta a fost transportat la UPU Sibiu conștient. Celelalte trei persoane implicate în accident nu au avut nevoie de asistență medicală, au refuzat transportul la spital”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

La rândul lor, polițiștii sibieni au precizat: „DJ 106A, în apropierea Muzeului ASTRA, trafic blocat pe o bandă, din cauza unui eveniment rutier în care sunt implicate două motociclete și un autoturism. UPDATE:

Este vorba despre un accident rutier produs pe DJ 106 A, în zona Muzeului Astra.

În timp ce conducea un autoturism, o femeie în vârstă de 65 de ani, din Agnita, nu s-ar fi asigurat la ieșirea din parcare și a acroșat doi motocicliști, bărbați (sibieni) de 38 și 35 de ani, care se deplasau pe DJ 106 A, pe direcția Rășinari – Sibiu.

În urma accidentului, conducătorul motocicletei în vârstă de 38 de ani a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital.

Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință.

Traficul la fața locului se desfășoară în mod alternativ. Vă rugăm să circulați cu prudență.”