alertă în pădure, pe valea avrigului. incendiu provocat de petarde, stins cu ajutorul turiștilor și cabanierilor / foto, video

O intervenție rapidă a cabanierilor și a turiștilor a prevenit extinderea unui incendiu de pădure în apropierea Cabanei Suru. Ioana Popa, cabanieră la cabana situată pe Valea Avrigului, a povestit cum s-a desfășurat incidentul.

„Pe data de 6 septembrie a fost un grup de bucureșteni cu copii, care au stat la cabană. La plecare, mi-au cerut o brichetă. Le-am dat chibrituri, dar le-am spus că nu e nevoie să aprindă petarde pentru a speria urșii, că animalele se retrag singure dacă aud zgomot”, a declarat Ioana Popa.

La scurt timp după plecarea grupului, cabaniera a fost alertată de turiști că, aproape de izvoraș și la mai puțin de 10 minute de cabană, a izbucnit un foc într-un buștean uscat. „Nu pot să-mi imaginez exact ce a provocat flăcările, poate o petardă sau un muc de țigară, dar e clar că orice mic incident poate degenera rapid”, a explicat Popa.

Imediat, cabaniera și turiștii prezenți la fața locului au acționat pentru stingerea focului. Au fost mobilizați aproximativ 20 de oameni care au transportat apă cu ajutorul butoaielor de murături de la cabană – estimativ 400 de litri – pentru a controla flăcările până la sosirea echipajelor ISU. „Slavă Domnului că am avut atât de mulți oameni prezenți. Intervenția noastră a durat de la ora 18:00 până în jurul orei 21:00”, a mai spus Ioana Popa.

Cazul este un exemplu de prevenție și implicare a comunității, dar și un semnal de alarmă: chiar și o scânteie mică poate provoca dezastre în pădurile din zonă. „Cred că merită mediatizat, pentru a atenționa oamenii că trebuie să fie foarte atenți”, a concluzionat cabaniera.

Slt Andreea Ştefan, purtătorul de cuvânt ISU Sibiu, a declarat: ,,Ieri după-amiază, în jurul orei 19:00, în urma unui apel primit pe numărul de urgență 112, pompierii Punctului de Lucru Avrig au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un copac aflat în pădure, în apropierea Cabanei Suru.

Având în vedere faptul că zona era foarte greu accesibilă, la fața locului s-a deplasat o autospecială de primă intervenție, iar în sprijin au fost solicitați și voluntarii din cadrul SVSU Racovița.

La sosirea echipajelor, pompierii au fost informați că incendiul fusese stins de către localnici, astfel că nu a mai fost necesară intervenția acestora.

RECOMANDĂRI PENTRU DRUMEȚII ȘI PREVENIREA INCENDIILOR DE PĂDURE

Pentru a preveni astfel de situații, ISU Sibiu recomandă tuturor turiștilor, drumeților și persoanelor aflate în zone montane sau împădurite să respecte următoarele măsuri de siguranță:

Înainte de a pleca în drumeție:

• Informează-te despre starea vremii și traseul pe care urmează să îl parcurgi.

• Asigură-te că ai la tine un telefon încărcat pentru a putea apela 112 în caz de urgență.

⁠Anunță pe cineva despre traseul pe care îl vei urma și ora estimată de întoarcere.

Pentru prevenirea incendiilor de pădure:

• NU face focul în zonele cu vegetație uscată sau în apropierea pădurilor.

• Dacă focul este permis în locurile special amenajate, supraveghează-l permanent și stinge-l complet înainte de a pleca.

• NU arunca resturi de țigări, chibrituri sau materiale inflamabile pe sol sau în pădure.

• Evită să folosești obiecte care pot produce scântei în zonele de vegetație uscată sau în pădure.

• În cazul în care observi un incendiu, apelează imediat 112.

Consultați platforma fiipregatit.ro pentru mai multe informații despre comportamentul în situații de urgență și prevenirea incendiilor de vegetație și pădure.”