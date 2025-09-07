biciclist de 81 de ani, transportat la spital după ce a căzut pe calea poplăcii

Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe Calea Poplacii din Sibiu pentru a acorda asistență medicală unui biciclist care a suferit un accident.

Conform purtătoarei de cuvânt ISU Sibiu, ,,un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe Cale Poplacii pentru a acorda asistență medicală unui biciclist care s-a dezechilibrat și a căzut.

Biciclistul, un bărbat în vârstă de 81 de ani a suferit multiple traumatisme ușoare și escoriații, fiind transportat la UPU Sibiu conștient.”

,,Polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un autoaccident rutier, produs în municipiul Sibiu, pe Calea Poplăcii.

Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce se deplasa pe bicicletă, pe Calea Poplăcii, un sibian în vârstă de 81 de ani s-a dezechilibrat și a căzut, suferind vătămări corporale.

În urma autoaccidentului, biciclistul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs autoaccidentul rutier.” a adăugat Isabela Brad.