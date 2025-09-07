cei mai buni din sute de alergători la gușterița trail run 2025

Pe 6 septembrie 2025, Pădurea Gușterița din Sibiu a găzduit cea de-a doua ediție a competiției de alergare montană Gușterița Trail Run, un eveniment care a reunit participanți din întreaga țară, dornici să îmbine sportul cu frumusețea naturii. Organizată de Asociația Grey Projects și cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu, competiția a oferit alergătorilor trasee provocatoare, dar și priveliști spectaculoase asupra orașului, cu finish-ul stabilit la Monumentul Gușteriței, un punct de belvedere deosebit.

Încă din ziua precedentă, vineri, 5 septembrie, participanții au putut ridica kit-urile de concurs la magazinul Decathlon din Șelimbăr, între orele 15:00 și 22:00. În dimineața cursei, sâmbătă, 6 septembrie, ridicarea kit-urilor s-a mai făcut și în zona de Start de pe Dealul Gușteriței între orele 08:00 și 09:30. Startul și finish-ul au fost situate sus, la Monumentul Gușteriței, iar pentru acces, cei care veneau cu mașina personală puteau lăsa autovehiculele până în zona Hill Climb Red Bull și continuau pe jos aproximativ 15-20 de minute. Cei care au ales taxi, Bolt sau Uber puteau opri aproape de Monument, pe strada Bradului, în apropierea Casei City View, însă fără posibilitate de parcare sau staționare.

Cursa a inclus mai multe probe adaptate tuturor nivelurilor de pregătire și vârstelor, de la Junior Joy pentru copii, la Sprint King & Queen de 5 km, Dream Team – ștafetă de 24 km, Cross Boss de 10 km și, desigur, proba regină Heroes Race de 21 km, destinată alergătorilor experimentați. Pe traseu, participanții au beneficiat de puncte de hidratare la fiecare cinci kilometri, cu apă, izotonic, citrice și gustări, precum și de punctele de alimentare de la start și finish.

Podiumurile acestei ediții au fost spectaculoase: la Heroes Race masculin, pe primul loc s-a clasat Alin Iancu, urmat de Cosmin Stan pe locul doi și Adrian Cozma pe locul trei. La Heroes Race feminin, câștigătoare a fost Viorela Urcan, iar locurile doi și trei au fost ocupate de Ela Cauni și Cosmin Chiță. În proba Cross Boss feminin, Maria-Cristina Niță a urcat pe primul loc, Ilse Selten pe al doilea și Cirstea Cristina pe al treilea. La Cross Boss masculin, locul întâi a fost obținut de Male Remalian, urmat de Alexandru Coman și Cosmin Chiță. Sprint Queen a fost câștigată de Myo Avram, cu Daniela Savulescu pe locul doi și Ilse Selten pe trei, iar Sprint King l-a avut învingător pe Daniel Scrob, cu Ionel Buzatu și Marius Șerbănescu pe următoarele locuri. În proba Dream Team, echipa Mihai Constantinescu & Rodica Bogdan a urcat pe primul loc, Ionel Tera & Andreea Brădeanu pe doi și Gabi Macovei & Bogdan Bosoi pe trei.