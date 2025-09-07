două titluri de campioni pentru acs pugilistic sibian la centura păltiniș

Sportivii de la ACS Pugilistic Sibian s-au făcut remarcați la Gala oficială de box ”Centura Păltiniș”, aflată la cea de-a 35-a ediție.

Cinci boxeri de ACS Pugilistic Sibian, însoțiți la colț de antrenorii Adrian Panainte și Daniel Olteanu au participat în perioada 5-6 septembrie la gala ”Centura Păltiniș”, competiție tradițională organizată de CSM Sibiu și condusă în ring de către maestrul emerit Emil Bihorean.

Sportivul Daniel Vintilă a câștigat medalia de aur și centura Păltiniș la categoria 60 kg, juniori. Tot medalie de aur și centura Păltiniș au fost cucerite de Ilie Agostino Radu, la categoria cadeți, 37 kg, câștigând prin neprezentarea adeversarului.

Alexandru Lascu a obținut medalia de bronz la categoria 60 kg, juniori.

Fabian Voinea (40 kg) și Matei Mihanciu (28 kg) au susținut meciuri de antrenament la copii.

Antrenorii, sponsorii si conducerea clubului ASC Pugilistic Sibian mulțumesc gazdei evenimentului și sportivilor clubului, pentru curajul de care au dat dovadă în decizia de a lupta într-o astfel de gală.