început ciudat de an școlar la sibiu: „vă rugăm să nu ne blamați pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de școală”

Anul școlar 2025–2026 debutează la Sibiu într-un climat tensionat, fără festivități oficiale de deschidere. Majoritatea școlilor din județ își vor primi elevii direct în clase, după apelul sindicatelor din educație la boicotarea ceremoniilor.

Proteste la București și nemulțumiri în toată țara



Cele trei federații reprezentative din învățământ – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația „Alma Mater” – au anunțat organizarea unui miting la București, urmat de un marș către Palatul Cotroceni. Acțiunea vine ca reacție la prevederile Legii nr. 141/2025.

„Demnitatea noastră nu este negociabilă!”, transmit liderii sindicali în comunicatul oficial. Aceștia acuză Guvernul că prin noile măsuri „au crescut numărul elevilor care învață în sistem simultan, au lăsat mii de suplinitori calificați fără loc de muncă, au dus la dispariția a sute de unități de învățământ”.

Mesaj direct către ministrul educației



Sindicaliștii îi cer ministrului Daniel David să își asume responsabilitatea pentru efectele legii: „Domnule ministru, recunoașteți public că ați generat haos în învățământ și prezentați-vă demisia de onoare!”

În același timp, organizațiile sindicale subliniază caracterul civic al protestului: „Nu dorim și nu vom permite ca protestul legitim al angajaților din învățământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice.”

Elevi primiți direct în clase la Sibiu



La nivel local, sursele Ora de Sibiu au confirmat că nu va fi niciun fast la deschiderea noului an școlar 2024/2025, ceea ce va mai tăia din emoțiile primei zile de școală, mai ales pentru cei mici. Profesorii vor primi elevii direct în clase, fără festivități, într-un gest simbolic menit să atragă atenția asupra problemelor din sistem.

Sindicaliștii pe de altă parte își cer scuze într-un comunicat primit la redacție, părinților și elevilor pentru situația creată: „Vă rugăm să nu ne blamați pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de școală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de NOI, de VOI, de ȘCOALA ROMÂNEASCĂ, de VIITORUL ACESTEI ȚĂRI.”