lotul feminin al fc hermannstadt e stabilit. două jucătoare importante au plecat

Echipa feminină de fotbal FC Hermannstadt și-a stabilit lotul cu care va începe noul sezon al Ligii 2.

Singura retrogradată din Superliga în sezonul trecut, Academia de Fotbal Măgura o ia de la capăt în Liga 2, păstrând în mare același lot. Au plecat de la echipă în această vară Natalia Crețoiu (Gloria Bistrița) și Antonia Stanea (Olimpia Gherla). O pierdere este și Andreea Marinescu, care a fost operată la ligamente și va reveni pe teren în anul viitor.

Lotul a fost completat cu câteva junioare U 17 de la Academia clubului. De notat revenirea la echipă a Roxanei Frățilă, recuperată după o accidentare gravă care a ținut-o departe de gazon mai bine de jumătate de an.

Protocolul de colaborare dintre Academia Măgura și FC Hermannstadt a fost prelungit. Astfel, echipa Academiei Măgura joacă în competițiile oficiale sub egida lui FC Hermannstadt, doarece cluburile din Superligă sunt obligate de Federația de Fotbal să aibă și formație feminină. Fotbalistele joacă meciurile de pe teren propriu la Cisnădie.

FC Hermannstadt a fost repartizată în Seria 2 din eșalonul secund, alături de alte nouă formații. Primul meci oficial pentru fetele de la FC Hermannstadt este programat duminică, 14 septembrie, în deplasare, cu Roma Florin Pădurean, pe Stadionul Textila din Timișoara.

LOT FC HERMANNSTADT FEMININ 2025-2026