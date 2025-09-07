moțiunea de cenzură a opoziției pe tema companiilor de stat a fost respinsă în parlament. bolojan: „unii colegi nu vor reforma”

Plenul Parlamentului a respins duminică moțiunea de cenzură depusă de opoziție cu titlul „Opriți politizarea companiilor publice! Opriți batjocorirea proprietății statului”, după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul privind reforma companiilor de stat, transmite Mediafax.

Moțiunea a întrunit 122 de voturi, dintre care 121 pentru și unul împotrivă, sub pragul necesar de 233. La ședința comună a celor două Camere au fost prezenți 378 de parlamentari.

Argumentele Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a declarat în plen că reforma companiilor publice urmărește profesionalizarea și depolitizarea conducerii acestora. „Reducem posturile, plafonăm indemnizațiile exagerate, introducem criterii clare de performanță și un mecanism transparent de evaluare”, a spus șeful Guvernului, care a precizat că noua Agenție pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va superviza procesul.

Bolojan a criticat opoziția pentru depunerea moțiunii: „Semnatarii nu doresc să limităm veniturile directorilor la trei salarii medii brute partea fixă și două salarii medii partea variabilă. Îi invit să le spună românilor că un salariu de 8.000 de euro pe lună pentru un director la stat nu trebuie plafonat”.

Replica opoziției

Senatorul AUR Petrișor Peiu a acuzat Guvernul că, sub pretextul reformei, întărește politizarea conducerii companiilor. „Prin acest proiect nu faceți decât să cimentați politizarea și plantarea de politruci în economie. Niciunul dintre cei numiți nu are pregătirea necesară pentru posturile pe care le ocupă”, a spus acesta, dând exemple din conducerea Companiei Naționale de Aeroporturi.

Peiu a cerut limitarea numărului de administratori la trei și condiționarea desemnării acestora de studii și experiență de specialitate: „Ați fi putut să vă gândiți la desemnarea unora din mediul universitar, din mediul bancar, nu să aduceți oameni fără legătură cu domeniul”.

Moțiunea de cenzură a vizat proiectul privind restructurarea companiilor publice, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea. Opoziția a acuzat „gestionarea în interes străin” și alimentarea rețelelor de clientelism politic.

Prin respingerea moțiunii, proiectul Guvernului merge mai departe, iar executivul condus de Ilie Bolojan își păstrează mandatul.

(sursa: Mediafax)