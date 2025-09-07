naștere cu peripeții la săliște. o fetiță a venit pe lume moșită de un echipaj smurd

Ieri după-amiază, 6 septembrie, pentru echipajul SMURD al Punctului de Lucru Săliște timpul părea că s-a oprit în loc. Un apel la 112 anunța că o tânără mămică, de doar 24 de ani, era pe punctul de a naște.

Plt. maj. Clipici Cosmin, plt. Pavel Paul și sld. Iuga Ionela au pornit imediat spre locul solicitării, știind că fiecare secundă contează. „Am avut emoții din prima clipă, dar am plecat cu gândul limpede că trebuie să facem tot ce este necesar pentru ca mama și copilul să fie bine”, povestește unul dintre salvatori.

O intervenție contracronometru

Ajunși la locul indicat, cei trei au realizat că miracolul începuse deja: tânăra era în plin proces de naștere. Fără să piardă timp, echipajul SMURD a acționat cu calm și profesionalism, sprijinind mama și asigurând condițiile pentru ca micuța să vină pe lume în siguranță.

„Am simțit emoția până în adâncul sufletului, dar știam că trebuie să rămânem calmi… În fața noastră se năștea un miracol”, au mărturisit salvatorii, încă marcați de intensitatea momentului.

În paralel, colegii au solicitat sprijinul unui echipaj cu medic, pentru a se asigura că mama și copilul vor primi toate îngrijirile necesare. După naștere, ambele au fost transportate la maternitate, unde se află acum în stare bună.

Pentru Cosmin, Paul și Ionela, această intervenție nu a fost una obișnuită, ci un episod pe care îl vor purta mereu în inimă. „Nu în fiecare zi ești martor la un astfel de început. Am văzut lacrimi de bucurie în ochii mamei și am simțit că munca noastră are un sens profund”, au mai adăugat aceștia.