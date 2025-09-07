spectacol astronomic de excepție: eclipsă totală de lună pe cerul româniei. cum va fi vremea la sibiu

Cerul României va oferi un spectacol astronomic rar în noaptea de duminică spre luni, când o eclipsă totală de Lună va putea fi observată din mai multe zone ale țării.

Potrivit specialiștilor de la Observatorul Astronomic, la București Luna va răsări la ora 19.37, când deja se va afla în umbra Pământului.

„Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada când Luna se află în umbra planetei noastre și capătă culoarea roșiatică specifică. Totalitatea începe la ora 20.30, are maximul la 21.21 și se termină șla ora 21.52. În timpul totalității, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est”, transmit specialiștii.

Conform Mediafax, cu ocazia acestui fenomen, observatorul va avea program cu publicul duminică, în intervalul 20.00-24.00.

„Vă informăm că, de obicei, în timpul unor fenomene astronomice se formează cozi lungi la intrarea în observator, așa că așteptați-vă să fie coadă”, au mai transmis aceștia.

Conform prognozei pentru Sibiu, duminică, 7 septembrie 2025, va fi o zi călduroasă, cu temperaturi maxime până la 27 °C, iar noaptea se va răci până la 13 °C. Condițiile meteorologice vor fi prielnice observațiilor astronomice: cerul va fi în mare parte acoperit de nori, dar cu intervale de claritate — exact în favoarea vizibilității eclipsei.