tragedie la veștem. un bărbat a murit după ce a căzut în fântâna din curtea casei

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a intervenit, pe 7 septembrie, de urgență în localitatea Veștem, după ce un bărbat în vârstă de 81 de ani a căzut în fântâna din curtea gospodăriei sale.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD – dintre care unul cu medic –, o autospecială de descarcerare și două autospeciale de stingere. Salvatorii au reușit să extragă bărbatul din fântână, însă, din păcate, acesta nu mai prezenta semne vitale. Medicul a fost nevoit să declare decesul.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a transmis că incidentul a fost sesizat prin apel la 112, în dimineața zilei de 7 septembrie. Polițiștii de investigații criminale și criminaliști s-au deplasat de urgență la fața locului și au identificat victima ca fiind un localnic de 81 de ani.

„Din păcate, echipajele medicale sosite la fața locului au declarat decesul bărbatului în cauză. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma efectuării necropsiei. Polițiștii sibieni continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și a cauzelor în care s-a produs nefericitul eveniment, sub coordonarea procurorului”, a precizat IPJ Sibiu.