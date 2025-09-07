veşti bune pentru elevii din cârțișoara. scapă de grija navetei

Începând de luni, 8 septembrie 2025, locuitorii din Cârțișoara vor avea din nou la dispoziție cursa de transport către Sibiu și retur. Plecările vor fi la aceleași ore ca și anterior: la 06:10 dimineața din Cârțișoara și la 15:45 din Sibiu, de la parcarea de la Sala Thalia.

Transportul este gratuit pentru elevii de liceu, în baza unui program finanțat de stat. Aceștia se vor înregistra într-un tabel, urmând ca organizatorii să colaboreze direct cu liceele pentru gestionarea transportului.

„Deocamdată, transportul pentru elevi este gratuit. Vom observa în perioada următoare cum se descurcă cursele și dacă va fi necesară vreo ajustare a programului”, a declarat un reprezentant Lazăr Trans.