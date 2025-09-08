avansul lucrărilor la sectorul boița - cornetu de pe autostrada a1 sibiu - pitești / video

Ora de Sibiu continuă monitorizarea lunară a lucrărilor la Autostrada A1 Sibiu, sectorul Boița – Cornetu. Filmarea realizată la final de august surprinde avansul realizat în montajul grinzilor pe viaduct și lucrările în desfășurare pe șantier. În septembrie sunt așteptate noi etape de montaj și foraje pentru structurile viitoare.

Urmăriți mai jos filmarea de la finalul lui August și lunile anterioare.