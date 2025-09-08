campania ”casele sus inima” oferă adăpost și sprijin pacienților cu cancer din sibiu

Pentru mulți pacienți oncologici din România, drumul spre tratament nu înseamnă doar vizite la spital, ci și nopți lungi pe scaune reci, griji financiare și sentimentul dureros al singurătății. În Sibiu și București, însă, există locuri care schimbă această realitate: casele Sus Inima, unde oamenii aflați în luptă cu boala primesc cazare gratuită și sprijin pe toată durata tratamentului.

„Visul meu a fost ca niciun pacient oncologic din România să nu fie forțat să renunțe la tratament sau să amâne tratamentul din lipsa banilor pentru cazare. Astăzi, acest vis nu mai este doar al meu, ci al unei comunități întregi”, spune Carmen Chindriș, fondatoarea asociației.

Mai mult decât un acoperiș

Casele Sus Inima nu oferă doar un pat unde să dormi. Ele devin un loc unde pacienții primesc sprijin psihologic, asistență socială, navigare oncologică, grupuri de suport și chiar activități creative care îi ajută să treacă mai ușor prin perioada tratamentului.

Casele sunt deschise pentru toți pacienții oncologici care au nevoie de sprijin, indiferent din ce oraș vin sau în ce etapă a tratamentului se află. Nimeni nu este refuzat, iar fiecare persoană găsește aici nu doar un acoperiș, ci și o comunitate pregătită să fie alături.

Iar impactul caselor Sus Inima se vede dincolo de cifre, se vede în povești.

Se vede în fiecare pacient găzduit în casele Sus Inima care aduce cu el o poveste; a unei mame care nu trebuie să doarmă pe scaunele spitalului, a unui tată care își poate continua tratamentul fără să renunțe din lipsă de bani, a unui bunic care ține pe noptieră fotografia cu nepoții și speră să-i revadă sănătos, a cuiva care, după o zi grea de tratamente, nu mai are puterea să facă naveta spre casă doar pentru a o lua de la capăt a doua zi.

Cifre care vorbesc despre vieți schimbate

Peste 20.000 de nopți gratuite de cazare oferite pacienților oncologici de la începutul proiectului.

Numai în anul 2024, peste 5.000 de nopți gratuite.

Sute de pacienți care au putut continua tratamentul datorită sprijinului oferit.

„Știm că numerele contează, dar mai știm și că impactul adevărat nu se măsoară doar în statistici, ci în vieți atinse.

De fiecare dată când intru într-una dintre case și văd pacienți din toată țara pregătindu-se pentru tratamente, știu că munca noastră are sens. Visul meu, de la început, a fost ca niciun pacient oncologic din România să nu fie condiționat de plata unei cazări pe care nu și-o permite, pentru a-și continua tratamentul. Astăzi, acest vis nu mai este doar al meu, ci al unei întregi echipe și al unei comunități tot mai mari care și-a ridicat inima sus și o ține acolo, alături de mine. Sunt onorată să știu că nu merg singură pe acest drum, ci împreună cu oameni care cred, la fel ca mine, că sprijinul poate schimba vieți. Credem într-o Românie în care niciun pacient oncologic nu este forțat să renunțe la tratament din cauza banilor sau a singurătății.”,spune Carmen Chindriș, fondatoare Sus Inima.

Pentru ca aceste case să rămână deschise și pentru ca pacienții oncologici să primească în continuare sprijin gratuit, Asociația Sus Inima a lansat o campanie națională de donații prin SMS. Oricine poate susține acest demers cu doar 5 euro pe lună, trimițând un mesaj cu textul „SPRIJIN” la 8835.

O contribuție recurentă de 5 euro lunar timp de un an acoperă patru nopți de cazare pentru un pacient oncologic. Dincolo de cifre, înseamnă siguranța că tratamentul nu este întrerupt și că, departe de casă, există totuși un loc unde sprijinul și demnitatea nu lipsesc.

Sus Inima, România!

Asociația Sus Inima a demonstrat că solidaritatea poate schimba vieți. În spatele fiecărui număr și fiecărei statistici se află o poveste, un chip, o familie. Iar fiecare gest de sprijin devine o rază de speranță.